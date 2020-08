Son dakika | 94. Gazi Koşusu'nda zafer Call To Victory'nin oldu!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 94. Gazi Koşusu'nu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory kazandı. Üst üste 6. kez Gazi Koşusu'nu kazanan Ahmet Çelik, elinde tuttuğu rekoru geliştirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsünü Call To Victory kazandı.

94. kez yapılan yarışa 14’ü erkek, 1’i dişi olmak üzere 3 yaşlı 15 safkan İngiliz tayı katıldı. Koşu koronvirüs salgını önlemleri kapsamında ilk kez seyircisiz olarak yapıldı.

94 yıldır kesintisiz sürüyor

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu’nun 94.’sünde kupayı müzesine götüren safkan sahibine de ek ikramiyelerle birlikte yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Koşunun ikramiyesi diğer sıralamalarla birlikte yaklaşık 5 milyon TL’yi buldu.

Ahmet Çelik: Zafer Bayramı'nda yarış kazandığım için çok mutluyum

Daha önce 5 kere üst üste Gazi Koşusu'nu kazandığını hatırlatan Ahmet Çelik, ''Zafer Bayramı'nda yarış kazandığım için çok mutluyum. Duygularla tarif edilemez. Call To Victory benim bindiğimde hiç yenilgi görmedi. Bugün stilimizin dışında stratejik olarak koşma gereğinde bulunduk. Ama tabii ki Call To Victory'i o kadar iyi biliyorum ki her yerde rahatım. Son düzlüğü gördüğümüzde 'hadi' dediğimi biliyorum ki her atı geçebileceğim" ifadelerini kullandı.

''Diğer yarışlardan daha da rahattım''

Ahmet Çelik, favori olmasının kendisinde bir baskı yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine, ''Baskı yaratmadı. Ben bindiğim zaman favori ya da sürpriz diye ata binmiyorum. Atımın gücü ve kondisyonuna göre biniyorum. Diğer yarışlardan daha da rahattım'' diye konuştu.

Ayşegül Kurtel: Çok iyi bir ekibe sahibiz

Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı Call To Victory isimli atın sahibi Ayşegül Kurtel de ''Son derece anlamlı oldu. En önemli bayramımız Zafer Bayramı'nda Call To Victory yani 'zafere çağrı' atıyla Gazi Koşusu'nu kazandık. Çok heyecanlıyız çok mutluyuz, çok iyi bir ekibe sahibiz" dedi.