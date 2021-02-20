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20.02.2021 - 21:53 |

Son dakika - A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı!

Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle birlikte A Milli Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Son dakika - A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı!
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu 5. maçında Hollanda lider Hırvatistan'ı 65-57 yendi.

Hollanda'nın Hırvatistan'a üstünlük kurmasıyla A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu'nda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde etti. 

Elemelerde 3. galibiyetini alan Hollanda da Hırvatistan ve Türkiye gibi şampiyonaya katılmayı garantiledi. İsveç ise son sırada kalarak şampiyona hakkını yitirdi. 

D Grubu'nun son maçında A Milli Takım, 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Grubun diğer mücadelesi ise saat 17.00'de İsveç ile Hollanda arasında olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı. 

Eleme grubunda Hollanda'nın Hırvatistan'ı yenmesiyle grubunda ilk üç sırada yer almayı garantileyerek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkını elde eden milli takım için Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan tebrik mesajı yayımladı. 

Milli takımın fotoğrafını paylaşan Kasapoğlu, mesajında "EuroBasket 2022'ye katılma hakkı elde eden 12 Dev Adam'ı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı. 

Son dakika - A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı

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Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi 

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Lorenzo Baldini (İtalya), Ivor Matejek (Çekya) 

Hırvatistan: Mavra 7, Dreznjak 2, Sakic 17, Bilan 11, Marcinkovic 2, Filipovic 5, Kruslin 11, Maric 2, Prkacin, Jordano 

Hollanda: Kloof 10, Williams 4, Kok 3, Hammink 2, Kherrazi 4, Franke 15, De Vries 11, Zegeren, Roeland Schaftenaar 7, Olaf Schaftenaar 9 

1. Periyot: 19-11 

Devre: 35-27 

3. Periyot: 48-49

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