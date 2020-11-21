Son dakika | A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

TBF, A Erkek Milli Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır.



23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."