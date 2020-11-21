21.11.2020 - 14:07 |
Son dakika | A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi
TBF, A Erkek Milli Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
TBF, A Erkek Milli Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:
23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Skorer bu gelişmeyi bugün yaptığı özel haberle duyurmuştu. İşte o haber...