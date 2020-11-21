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21.11.2020 - 14:07 |

Son dakika | A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

TBF, A Erkek Milli Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Son dakika | A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi
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TBF, A Erkek Milli Takımı Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

İşte Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Erkek Milli Takımımızın Başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

23 Kasım Pazartesi günü Orhun Ene ile resmi sözleşme imzalanacaktır. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Skorer bu gelişmeyi bugün yaptığı özel haberle duyurmuştu. İşte o haber...

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