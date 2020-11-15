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15.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten Rusya’ya farklı 11

UEFA Uluslar Ligi’nde galibiyet isteyen A Milli Takımımız’da Hırvatistan kadrosuna göre yarı yarıya rotasyon uygulanacak.

Son dakika - A Milli Takım'da Şenol Güneş'ten Rusya’ya farklı 11
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UEFA Uluslar Ligi’nde mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan A Milli Takımımız’da Hırvatistan kadrosuna göre yarı yarıya rotasyon uygulanacak. Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında sahaya çıkan 11’in büyük kısmının kenara geleceği ifade edildi.
Kaleye Mert Günok geçerken, defansta da Merih ile birlikte Ozan Kabak’ın yer alması bekleniyor. Sol bekte Caner alternatifsiz görünürken, Ozan Tufan, İrfan, Hakan, Cengiz gibi yıldızlar da Rusya karşısındaki hücum gücümüz olacak. Forvette de Cenk Tosun yer alacak.
Millilerimiz, bugünkü karşılaşmanın son hazırlıklarını dün TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.

Son dakika - A Milli Takımda Şenol Güneşten Rusya’ya farklı 11

585. milli maç
A Milli Futbol Takımı, bugünkü Rusya maçıyla 585. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 311’i resmi, 273’ü özel 584 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı. Millilerimiz, 3’ü hükmen galibiyetten toplam 772 gol attı, kalesinde 833 gol gördü.

Rakibimizi hiç yenemedik
Rusya ile bugün 8. milli maçını oynayacak olan
A Milli Futbol Takımımız, 7 karşılaşmada da rakibini mağlup edemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4’ünü kaybeden ay-yıldızlılar, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı. Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.

Son dakika - A Milli Takımda Şenol Güneşten Rusya’ya farklı 11

Güneş’in karnesi iyi
Millilerimiz, Şenol Güneş yönetiminde bugün 69. maçına çıkacak - Ay-yıldızlılar, Güneş’in idaresindeki 68 maçta 32 galibiyet aldı, 16 kez mağlup oldu. 20 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Türkiye, Güneş ile 103 gol attı, kalesinde 62 gole engel olamadı.

Son dakika - A Milli Takımda Şenol Güneşten Rusya’ya farklı 11

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