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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Abdullah Avcı'dan sürpriz iki isim
31.07.2020 - 10:49 | | SPORX

Son dakika | Abdullah Avcı'dan sürpriz iki isim

Trabzonspor'un teknik direktörü olması beklenen Abdullah Avcı, Kupa finalinin de geride kalmasıyla, Bordo Mavili ekiple sözleşme imzalaması an meselesi. Avcı yanına Trabzonspor'un eski futbolcularından da 2 isim alıyor.

Son dakika | Abdullah Avcı'dan sürpriz iki isim
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Abdullah Avcı imza için geri sayımda...Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunu Avcı'ya emanet etmesi beklenen Bordo-Mavililer, kupa finalinin geride kalmasıyla birlikte sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Abdullah hocanın şimdiden kolları sıvadığı ve kadro planlamasına giriştiği belirlendi.

Yoğun fikstür sebebiyle sezonu erken açması gereken Trabzonspor'da sezon başı kampına geç kalmak istemeyen Avcı, çalışma programını da yönetimle birlikte yapacak.

ERCAN VE TEKKE İLE BİRLİKTE
Son olarak Beşiktaş'ta başarısız bir dönem geçiren Abdullah Avcı, yeni sezonda Trabzonspor'u şampiyonluk potasına sokmaya çalışacak. Bu nedenle hem sahada hem de kulübede güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Abdullah hocanın ekibinde, Fatih Tekke ve Abdullah Ercan gibi camiayı çok yakından tanıyan isimlerin de yer alması bekleniyor.

Son dakika | Abdullah Avcıdan sürpriz iki isim

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