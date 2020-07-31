Son dakika | Abdullah Avcı'dan sürpriz iki isim

Abdullah Avcı imza için geri sayımda...Yeni sezonda teknik direktörlük koltuğunu Avcı'ya emanet etmesi beklenen Bordo-Mavililer, kupa finalinin geride kalmasıyla birlikte sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.Abdullah hocanın şimdiden kolları sıvadığı ve kadro planlamasına giriştiği belirlendi.

Yoğun fikstür sebebiyle sezonu erken açması gereken Trabzonspor'da sezon başı kampına geç kalmak istemeyen Avcı, çalışma programını da yönetimle birlikte yapacak.

ERCAN VE TEKKE İLE BİRLİKTE

Son olarak Beşiktaş'ta başarısız bir dönem geçiren Abdullah Avcı, yeni sezonda Trabzonspor'u şampiyonluk potasına sokmaya çalışacak. Bu nedenle hem sahada hem de kulübede güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Abdullah hocanın ekibinde, Fatih Tekke ve Abdullah Ercan gibi camiayı çok yakından tanıyan isimlerin de yer alması bekleniyor.