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31.03.2020 - 16:22 |

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Taburcu oluyoruz

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüs nedeniyle tedavi olduğu hastaneden taburcu olacağını açıkladı

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Taburcu oluyoruz

İşte Albayrak'ın yaptığı açıklama:

14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.

Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Taburcu oluyoruz

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