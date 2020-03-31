Son dakika | Abdurrahim Albayrak: Taburcu oluyoruz

İşte Albayrak'ın yaptığı açıklama:

14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum.