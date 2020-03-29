Son dakika | Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüsü yendi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak corona virüsü yendiğini açıkladı.

Hikmet Albayrak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tedavim tamamlandı ve Allah’ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrakı'n corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da corona virüse yakalandığı ve tedavisine başlandığı ifade edilmişti.

İşte o açıklama: