Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan flaş transfer açıklaması

Abdurrahim Albayrak'ın sözleri şöyle;

'İnanın ki her saniye transferle ilgileniyoruz. Her şeyden önce satmamız gerekiyor, çok az bir limitimiz vardı. Şu bir gerçek ki oyuncu satmadan oyuncu alamayız. 1 milyon euro limitimiz kaldı. Bu limiti aşmamamız lazım. İnşallah birkaç gün içinde güzel şeyler olacak. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum.'

'Turu atlayan takım Galatasaray olacak'

'Morallerimiz iyi. Hazırlıklarımız son derece güzel geçti. Bizim için final maçı. Oynayacağımız maçın önemini biliyoruz. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimize eminim. Allah'ın izniyle turu atlayan takım Galatasaray olacak. Türkiye'ye öyle döneceğiz.'