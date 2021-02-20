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20.02.2021 - 21:27 |

Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan penaltı tepkisi!

Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Abdurrahim Albayrak'tan penaltı tepkisi!
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Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, "Verilmeyen penaltımıza, verilmeyen kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı." dedi.

Albayrak, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi geçen üç günlük kamp döneminin meyvelerini bugün aldıklarını belirtti.

Takımın çok iyi hazırlandığını, futbolcuların çok hırslı ve çok azimli olduğunu dile getiren Albayrak, "Bugün gördünüz, zor şartlara, baskı altında olan bir hakeme, verilmeyen penaltımıza, verilmeyen kırmızı karta rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı. Ben futbolcularımızın hepsini anlından öpüyorum. Başkanımızın talimatıyla beraber futbolcularımıza uçakta prim vereceğiz. Onlar bizi nasıl mutlu ettilerse biz de onları yönetim olarak mutlu edeceğiz." diye konuştu. 

Bir gazetecinin maçın hakemi Zorbay Küçük'ün babası nedeniyle meydana gelen söylentiler hakkındaki sorusuna Albayrak, "Yazıktır genç hakemlerimize. Başta Fatih hocamız ve biz yönetim olarak, onların hep yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Her ne şartlarda olsun biz 3 puanımızı aldık mı. Kim ne derse desin, ben onlara gülüp geçiyorum." cevabını verdi. 

Son dakika - Abdurrahim Albayraktan penaltı tepkisi

Yusuf Günay: "Son dakikaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" 

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu belirtti. 

Her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceklerini aktaran Günay, şöyle konuştu: 

"Hakikaten yüzeysel, suni algı operasyonları yapılıyor. Bunlara prim vermeyeceğiz. Benim doğum günüm. Bu galibiyeti kendime armağan olarak düşünüyorum. Biz son dakikaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz ve bu algılara boyun eğmeyeceğiz. Galatasaray camiasının büyüklüğünü herkes görsün. Galatasaray camiasıyla mücadelenin o kadar kolay olmadığını herkes görecek. Sonuna kadar şampiyonluğu, para gücüne rağmen inanç ve azimle biz kovalayacağız."

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