Son dakika - Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! Fatih Terim ve Muslera çıldırdı...

41. maçını kaçırdı Alanya'daki kampta yer alan iki oyuncu, mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Radamel Falcao böylece 31 kez formasını giydiği Galatasaray'da 41. maçını kaçırmış oldu. Golcü oyuncu son olarak, 2 Ocak'taki Antalyaspor maçında 31 dakika süre almıştı.