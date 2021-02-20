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• 20 Şubat 2021 - 20:01 • Son Güncelleme:

Son dakika - Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! Fatih Terim ve Muslera çıldırdı...

Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısındaki bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, Alanyasporlu Babacar'a kırmızı gösterilmesi yönünde itirazda bulundu. Fatih Terim kulübünden tepki gösterirken Galatasaray'dan paylaşım geldi.

• 20 Şubat 2021 - 20:01 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım hakem Zorbay Küçük'e yoğun itirazda bulundu.

2Musleradan kritik kurtarış

Muslera'dan kritik kurtarış

28. dakikada Efecan'ın ortasında Babacar altı pasta dokunuşunu yaptı, önce Muslera ardından Luyindama topun kaleye gitmesine izin vermedi.

3Luyindamanın kaşı açıldı

Luyindama'nın kaşı açıldı

33. dakikada Babacar ayağını fazla kaldırması sonrası Luyindama yerde kaldı. Luyindama'nın kaşı açılırken Babacar sarı kart gördü.

4Muslera çılgına döndü

Muslera çılgına döndü

Muslera kalesinden koşarak geldi, hakeme itiraz etti. Uruguaylı yıldız pozisyonda kırmızı kart çıkmasını bekledi. 35. dakikada VAR Emre Malok, Babacar'ın müdahalesi için hakem Zorbay Küçük'e izleme önerisi yapmadı.

5Terimden tepki

Terim'den tepki

Luyindama maça bandanayla devam etmek zorunda kalırken kulübede Fatih Terim hakemlere yoğun itirazda bulundu. Pozisyonda Alanyaspor'un golcüsü Babacar sarı kart gördü.

6Galatasaraydan paylaşım

Galatasaray'dan paylaşım

Sarı-kırmızılı takım pozisyonla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor."

7Mohamedin şutu direkten döndü

Mohamed'in şutu direkten döndü

Mostafa Mohamed'in şutunda top direkten döndü. 5. dakikada Mohamed, Caulker'e yaptığı baskıyla topu kaptı, kendi başına pozisyon yarattı.

8Bu kez Salih takıldı

Bu kez Salih takıldı

Alanyaspor'da bu kez Salih Uçan direğe takıldı. Önünü boşaltan yıldızın ismin şutu 17. dakikada direğe takıldı.

9Emre Kılınç attı

Emre Kılınç attı

18. dakikada Galatasaray, Yedlin'in harika pasında Emre Kılınç'ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

10Falcao kadroya alınmadı

Falcao kadroya alınmadı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor maçı için kafilede yer alan Radamel Falcao ve sakatlıktan yeni dönen Sofiane Feghouli'yi maç kadrosuna almadı.

1141. maçını kaçırdı

41. maçını kaçırdı

Alanya'daki kampta yer alan iki oyuncu, mücadelenin 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi. Radamel Falcao böylece 31 kez formasını giydiği Galatasaray'da 41. maçını kaçırmış oldu. Golcü oyuncu son olarak, 2 Ocak'taki Antalyaspor maçında 31 dakika süre almıştı.

12Taylan Antalyalı kulübede

Taylan Antalyalı kulübede

Öte yandan Galatasaray'da sezonun değişilmez isimlerinden Taylan Antalyalı ve son haftalarda Marcao'nun partneri olan Ryan Donk kulübeye gönderildi. İki oyuncunun yerine Etebo ve Luyindama ilk 11'e yerleştirildi.

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