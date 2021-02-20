• 20 Şubat 2021 - 20:01 • Son Güncelleme:
Son dakika - Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi! Fatih Terim ve Muslera çıldırdı...
Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk yarısındaki bir pozisyon sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, Alanyasporlu Babacar'a kırmızı gösterilmesi yönünde itirazda bulundu. Fatih Terim kulübünden tepki gösterirken Galatasaray'dan paylaşım geldi.
• 20 Şubat 2021 - 20:01 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yapıldı. Mücadelenin ilk yarısında sarı-kırmızılı takım hakem Zorbay Küçük'e yoğun itirazda bulundu.
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Muslera'dan kritik kurtarış
28. dakikada Efecan'ın ortasında Babacar altı pasta dokunuşunu yaptı, önce Muslera ardından Luyindama topun kaleye gitmesine izin vermedi.
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Galatasaray'dan paylaşım
Sarı-kırmızılı takım pozisyonla ilgili olarak şu paylaşımda bulundu: "Diagne'nin Beşiktaş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart pozisyonuna benzer pozisyonda, Babacaar'ın oyuncumuz Luyindama'ya darbesi sonucu Babacar sarı kart görüyor. Kaşı açılan Luyindama karşılaşmaya bandajla devam ediyor."
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