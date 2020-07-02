02.07.2020 - 17:16 |
Son dakika | Achraf Hakimi resmen Inter'de!
Borussia Dortmund'la olan kiralık sözleşmesi sona eren Faslı yıldız Inter'e imza attı. Önce Real Madrid, sonra Inter bu transferi resmi internet sitelerinden duyurdu.
Skorer - Borussia Dortmund'da özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla devleri peşine takan Achraf Hakimi, Inter'e imza attı.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid, transferi resmen açıkladı.
İspanyol devinden yapılan açıklamada, 2006'da akademiden yetişen Faslı yıldıza emekleri için teşekkür edildi. Dün sağlık kontrolünden geçen Hakimi, 5 yıllık sözleşme imzaladı.