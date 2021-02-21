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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Adana Demirspor, Samet Aybaba ile anlaştı!
21.02.2021 - 18:25 | | AA

Son dakika - Adana Demirspor, Samet Aybaba ile anlaştı!

Spor Toto 1.Lig takımlarından Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Son dakika - Adana Demirspor, Samet Aybaba ile anlaştı!
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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Samet Aybaba getirildi.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktör konusunda tecrübeli isim Samet Aybaba ile prensip anlaşmasına varmıştır. Yarın İstanbul’da resmi sözleşme imzalanıp, kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

Son dakika - Adana Demirspor, Samet Aybaba ile anlaştı

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