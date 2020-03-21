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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika... Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!
21.03.2020 - 18:19 |

Son dakika... Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Play-off sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika... Ahmet Ağaoğlu'ndan play-off açıklaması!

Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu, Play-off sistemiyle ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Başkan Mehmet Sepil 3 senaryo var demişti. Ancak 2 ve 3. senaryolar hiç konuşulmadı. Play-off ve tescil edilme konusu. Daha ziyade. 1. senaryo üzerine konuşuldu. Her şey yolunda giderse 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olacak konuma gelmeyi hedefliyoruz."

"Play-off gündemde değil"
"Play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. Neden bilmiyorum. Kalmış 8 hafta zaten. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Mustafa Cengiz'in dediği gibi play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum."

"Önce bir canı kurtaralım"
"Ertelemenin doğuracağı finansal ve ekonomik sıkıntılar olacak. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona eren oyuncular var. Ancak bunların hiçbiri şu an gündem değil. Önce bir canı kurtaralım"

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