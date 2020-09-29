Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri çağırdı
29.09.2020 - 08:51 |

Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri çağırdı

Fenerbahçe'deki ikinci kiralık sezonunun geçiren Garry Rodrigues'i kulübü Al Ittihad geri çağırıyor.

ABONE OL

Fenerbahçe'de adı ayrılacak oyuncular listesinde yer alan Garry Rodrigues'in bonservisinin sahibi Al Ittihad, sezon sonu gelmeden oyuncusunu geri istediği belirtildi.Suudi Arabistan basınına yansıyan haberlerde yeni sezon kadrosu yapmaya çalışan Al Ittihad'da teknik direktör Fabio Carille tarafından istendiği belirtildi. Carille'nin Rodrigues'in gelmesiyle hücumda istediği teknik kapasitesi yüksek oyuncu sayısının artmasını hedeflediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Rodrigues'i geçen sezon başında kiralayan Al Ittihad'da sezon boyu işler yolunda gitmemiş ve sezon sonunda sıralamayı 10. sırada bitirmişti.

Yeşil Burun Adaları asıllı oyuncu ile bir süredir Olympiakos'unm ilgilendiği ancak Yunan ekibinin bu transferden vazgeçmek üzere olduğu yakın zamanda basına yansımıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe bombayı patlattı! Anlaşma sağlandı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş'ta flaş Domagoj Vida gelişmesi
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kayserispor'dan Fernandes sürprizi

Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodriguesi geri çağırdı

Transfer | Loris Karius resmen Union Berlin'de...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri çağırdı
    Son dakika | Al Ittihad, Garry Rodrigues'i geri çağırdı
  2. Transfer haberleri | Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...
    Transfer haberleri | Gökhan İnler Adana Demirspor yolunda...
  3. Transfer haberleri | Kayserispor'dan Fernandes sürprizi
    Transfer haberleri | Kayserispor'dan Fernandes sürprizi
  4. Son dakika | Selçuk Şahin'in Fenerbahçe'ye geri dönüyor
    Son dakika | Selçuk Şahin'in Fenerbahçe'ye geri dönüyor
  5. Transfer haberleri | Umut Nayir'e Hajduk Split talip
    Transfer haberleri | Umut Nayir'e Hajduk Split talip



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bulut'tan derbi öncesi uyarı: Top onların oyun bizim!

Erol Bulut'tan derbi öncesi uyarı: Top onların oyun bizim!

Fenerbahçe haberleri | Galibiyet üzüntüsü!

Fenerbahçe haberleri | Galibiyet üzüntüsü!

Beşiktaş haberleri | Kadro dışı kalanların maliyeti 4.5 milyon

Beşiktaş haberleri | Kadro dışı kalanların maliyeti 4.5 milyon

Transfer haberleri | İşte Trabzonspor'un Uğurcan Çakır kararı

Transfer haberleri | İşte Trabzonspor'un Uğurcan Çakır kararı

Sıradaki Haber