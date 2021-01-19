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19.01.2021 - 15:15 |

Son dakika | Alanyaspor, Damian Kadzior'u transfer etti

Akdeniz ekibi, La Liga temsilcisi Eibar'da forma giyen Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Son dakika | Alanyaspor, Damian Kadzior'u transfer etti
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Süper Lig'in flaş ekibi Alanyaspor kadrosuna La Liga'dan takviye yaptı.

Akdeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, Polonyalı sağ kanat oyuncusu Damian Kadzior ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı"

"Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor"

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "İspanya'nın Eibar takımından Kadzior'u takımımıza dahil ediyoruz. Kendisi, sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında forma giyiyor. Aynı zamanda Polonya Milli Takımı'nda da oynuyor. Sahada en iyi performansı sergileyeceğine inanıyorum" dedi.

Polonyalı futbolcu ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Sahada Alanyaspor'un başarısı için verebileceğim çok enerjim var. Takımımızın başarısı için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Taraftarlarımıza da selamlarımı iletiyorum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

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