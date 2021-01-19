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19.01.2021 - 13:00 |

Transfer Haberleri | Beşiktaş resmen açıkladı! 3 yıllık imza...

Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Beşiktaş alt yapıdan yetişen 16 yaşındaki forvet Cemal Azad Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Transfer Haberleri | Beşiktaş resmen açıkladı! 3 yıllık imza...
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Süper Lig'in lideri Beşiktaş 16 yaşındaki genç forvet Cemal Azad Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Dün sağlık kotrolünden geçen oyuncuyla ilgili kulübün kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

2013 yılında Kavacık'ta futbola başlayan Cemal Azad Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer olmuştu. 16 yaşındaki genç oyuncunun Beşiktaş alt yaş gruplarında 29 golü bulunuyor.

Golcü futbolcu ayrıca 8 kez alt yaş gruplarında milli takıma seçildi.

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