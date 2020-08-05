Son dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan ile anlaşıldı!

Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Erol Buluttan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Alanya'da bulunan Çağdaş Atan ve Alanyasporlu yöneticiler, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

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