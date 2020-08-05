Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Son dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan ile anlaşıldı!
05.08.2020 - 21:14 |

Son dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan ile anlaşıldı!

Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan'ı teknik direktörlük görevine getirmeyi planlandığı belirtildi.

Son dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan ile anlaşıldı!
ABONE OL

Erol Bulut'un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam eden Alanyaspor, Çağdaş Atan'ı takımın başına getirdi.

Aytemiz Alanyaspor, Erol Buluttan boşalan teknik direktörlük görevi için Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardı.

Alanya'da bulunan Çağdaş Atan ve Alanyasporlu yöneticiler, bugün bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Genç teknik adamın, yarın sözleşme imzalaması bekleniyor. Çağdaş Atan daha önce Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!

Türk Futbolunun Yükselen Teknik Direktörü: Erol Bulut

    Mustafa Cengiz: "Perşembenin çarşambadan sonra geleceği belliydi"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ankara Keçiörengücü, sezonu açtı!
      Ankara Keçiörengücü, sezonu açtı!
    2. Son dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan ile anlaşıldı!
      Son dakika | Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine Çağdaş Atan ile anlaşıldı!
    3. Fenerbahçe'den transfer paylaşımı!
      Fenerbahçe'den transfer paylaşımı!
    4. Mustafa Cengiz: "Rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum"
      Mustafa Cengiz: "Rakiplerimizin verdiği tepkilere çok şaşırıyorum"
    5. Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaştı!
      Transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaştı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Cengiz: "Arda Turan gecikmeli de olsa yuvaya döndü"

    Mustafa Cengiz: "Arda Turan gecikmeli de olsa yuvaya döndü"

    Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!

    Son dakika | Fenerbahçe Erol Bulut'u resmen açıkladı!

    Nihat Özdemir: "Harcama limitleri kulüpler için sürpriz olmadı"

    Nihat Özdemir: "Harcama limitleri kulüpler için sürpriz olmadı"

    Kopenhag - Başakşehir (CANLI YAYIN)

    Kopenhag - Başakşehir (CANLI YAYIN)

    Sıradaki Haber