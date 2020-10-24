Son dakika | Ali KoÃ§: EtrafÄ±mÄ±zda dÃ¶nen senaryolar ve algÄ± operasyonlarÄ± var

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ali KoÃ§, Ã¼yelerin gÃ¶nderdiÄŸi sorulara yanÄ±t vererek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda ''FB TV, kendi alanÄ±nda tartÄ±ÅŸmasÄ±z lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Orta boy bir ulusal kanala eÅŸdeÄŸer bir kanalÄ±mÄ±z var. Bunun finansal bir yÃ¼kÃ¼ var. Er ya da geÃ§, YouTube yayÄ±nÄ±na geÃ§mek durumundayÄ±z. BÃ¼tÃ¼n yayÄ±ncÄ±lÄ±k Youtube'dan devam edecek. YouTube'dan aylÄ±k 500-600 bin liralÄ±k gelir elde etmeye baÅŸladÄ±k. FBTV kapanÄ±yor mu diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyin. Youtube Ã¼zerinde yapacaÄŸÄ±z. Bir gerÃ§eÄŸi dile getirmek istedim. FBTV'deki Ã§alÄ±ÅŸanlar iÅŸlerine devam edecek. KulÃ¼be maliyetleri azalacak ve kÃ¼Ã§Ã¼lmek zorundayÄ±z'' dedi.

'' 'YÃ–NETÄ°M YAPACAÄžINI YAPTI, BAÅžARI OLMAZSA HOCANIN VE TAKIMIN SORUMLULUÄžUDUR' ÅžEKLÄ°NDEKÄ° DÃœÅžÃœNCE YANLIÅž''

Ali KoÃ§, futbol takÄ±mÄ±ndaki baÅŸarÄ± ile ilgili olarak, '' 'YÃ¶netim yapacaÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±, baÅŸarÄ± olmazsa hocanÄ±n ve takÄ±mÄ±n sorumluluÄŸudur' ÅŸeklinde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor ama bu yanlÄ±ÅŸ. Erol Bulut, Emre BelÃ¶zoÄŸlu ve Volkan BallÄ±'nÄ±n yapacaklarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra SamandÄ±ra'daki hava, Ã¶demelerin zamanÄ±nda yapÄ±labilmesi Ã¶nemli. BaÅŸarÄ± bÃ¶yle gelir'' diye konuÅŸtu.

"SALDIRI FENERBAHÃ‡E'YE DEÄžÄ°L, TÃœRK SPORUNA, TÃœRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ°'NE YAPILDI"

FenerbahÃ§e'nin Trabzonspor deplasmanÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde kurÅŸunlanan takÄ±m otobÃ¼sÃ¼ ile ilgili yÃ¶neltilen bir soruya Ali KoÃ§, ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

''Bu sadece FenerbahÃ§e'ye yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± deÄŸildir. TÃ¼rk sporuna yapÄ±lmÄ±ÅŸ, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne yapÄ±lmÄ±ÅŸ saldÄ±rÄ±dÄ±r. Bu saldÄ±rÄ±yÄ± yapanlar emellerine, hedeflerine ulaÅŸsalardÄ± FenerbahÃ§e'nin otobÃ¼sÃ¼nÃ¼n kurÅŸunlanÄ±p orada can kayÄ±plarÄ± olsaydÄ± yine mi bu ÅŸekilde davranÄ±lacaktÄ±. Bu konu dÃ¼nya Ã§apÄ±nda haber olacaktÄ±. Bu konunun bÃ¶yle sÃ¼rÃ¼ncemede kalmasÄ± devletimizin ayÄ±bÄ±dÄ±r. Bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ncemiz budur. 5 buÃ§uk sene geÃ§miÅŸ bir arpa boyu yol alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±r. Devlet kudretli ve gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r bunu bulabilir. BunlarÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmamasÄ± bize yapÄ±lan ayÄ±p deÄŸil TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lan ayÄ±ptÄ±r. Yetkililerden rica ediyoruz. Bu konu en kÄ±sa zamanda aydÄ±nlatÄ±lmalÄ±dÄ±r. AydÄ±nlatÄ±lmamasÄ± garip bir durumdur.''Â

''DÄ°KKAT ETMELÄ°YÄ°Z''

FenerbahÃ§e iÃ§in her sezon Ã¶ncesi ÅŸampiyon olacak denildiÄŸini kaydeden Ali KoÃ§, ''AynÄ± senaryo, yine aynÄ± kiÅŸiler. TuzaÄŸa dÃ¼ÅŸmeyin. Utanmadan 'FenerbahÃ§e TFF'si, FenerbahÃ§e MHK'si' gibi sÃ¶ylemler devam ediyor. TV'lerde bÃ¶ÄŸÃ¼rerek, 'FenerbahÃ§e kollanacak' sÃ¶ylemleri tekrarlÄ±yor. Dikkat etmeliyiz'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

''SPORCULARIMIZ HEM KENDÄ°LERÄ°NÄ° HEM AÄ°LELERÄ°NÄ° HEM KULÃœPLERÄ°NÄ° KORUMALARI GEREKÄ°R''

Ali KoÃ§, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lar hakkÄ±nda, ''Her hafta gÃ¶rÃ¼yoruz o takÄ±mda korona var bu takÄ±mda var diye. EuroLeague'de 4 haftada 4 maÃ§ iptal edildi. Sonra kural deÄŸiÅŸtirdiler, maÃ§lar ertelenecek ÅŸeklinde. Benim burada Ã¶zellikle sporcularÄ±mÄ±za Ã§aÄŸrÄ±m var. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halde olduÄŸumuz durumu kendi hayatlarÄ±nÄ±zda da uygulamanÄ±z. SakatlÄ±k sahada olabilir ama bunun dÄ±ÅŸÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ saÄŸlÄ±k sorunu dÄ±ÅŸÄ±nda dikkatli olmamÄ±z lazÄ±m. GidiÅŸatÄ±mÄ±zÄ± engelleyecek en Ã¶nemli unsurlarÄ±n baÅŸÄ±nda bu korona belasÄ± sÃ¶z konusu. SporcularÄ±mÄ±z hem kendilerini hem ailelerini hem kulÃ¼plerini korumalarÄ± gerekir. Ã–zel hayatlarda feragat etmek gerekiyor. DÃ¼n testlerimiz yapÄ±ldÄ±. Tertemiz Ã§Ä±ktÄ±, iyi gidiyoruz. Basketbol takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n EuroLeague de 17 deplasmanÄ± var. 1-2 deplasman dÄ±ÅŸÄ±nda tarifeli gidiyorduk onlarÄ± kaldÄ±rdÄ±k ve Ã¶zel uÃ§akla gidiyoruz. EuroLeague kadÄ±nlarda fanus sistemi var. TÃ¼rkiye'de ev sahipliÄŸi yapÄ±lacak. Seyircisiz fanus ortamÄ±nda ligleri sÃ¼rdÃ¼rmemiz gerekiyor" diye konuÅŸtu.

"BAÅžKAN ADAYLARI KULÃœP Ä°MKANLARINDAN FAYDALANABÄ°LÄ°R"

2021 yÄ±lÄ±nÄ±n Haziran ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilecek seÃ§imli genel kurul ile ilgili konuÅŸan BaÅŸkan Ali KoÃ§, "Pandemi olmasa da er ya da geÃ§ bizim gibi 33 bin Ã¼yesi olan kurumlarÄ±n elektronik genel kurula sahip olmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncem korona konusu bizleri seneye de yoracak. Bundan 7-8 ay sonra seÃ§im zamanÄ± geldiÄŸinde altyapÄ±sÄ± hazÄ±r olan bu sistemin gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in Ã§aba sarf ediyoruz. Belki biz bunun Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olacaÄŸÄ±z. Bence katÄ±lÄ±mda artar. Bununla beraber seÃ§im senesine girdik. Benim en bÃ¼yÃ¼k hayalim FenerbahÃ§e'de en demokratik seÃ§im yapÄ±lmasÄ±. Her bir aday tesisleri, televizyonu ve radyoyu istediÄŸi ÅŸekilde kullanabilir. Burada kesinlikle ayrÄ±m yapÄ±lmayacaktÄ±r. Bizlerde kulÃ¼p imkanlarÄ± kullanmayacaÄŸÄ±z eÄŸer devam etme kararÄ± Ã§Ä±karsa. Åžimdiden size bunun sÃ¶zÃ¼nÃ¼ veriyorum" dedi.

''ÃœLKEMÄ°ZE EN Ä°YÄ° UYAN YASAYI Ã‡IKARTMAK GEREKÄ°YOR''

Ali KoÃ§, spor yasasÄ± Ã§Ä±karken bir sÃ¼reÃ§ ve maddeler olduÄŸunu dile getirerek, ''GeÃ§en KulÃ¼pler BirliÄŸi'nde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±da rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± dile getirmemize raÄŸmen BaÅŸkan Mehmet Sepil'in aÃ§Ä±klamalarÄ± yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir. Ben FenerbahÃ§e adÄ±na konuÅŸabilirim. Ne yasanÄ±n geliÅŸme sÃ¼resi doÄŸrudur, bizlerden gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r ama ne kadarÄ± taslaÄŸa girmiÅŸtir bilmiyoruz. Bu milyonlarÄ± etkileyen bir unsurdur. Bunun sÃ¼reci tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±n beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde olmasÄ± gerekir. Futbol tarafÄ±nda bilhassa sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. BunlarÄ± uluslararasÄ± federasyonlara kabul ettirmek zor gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. FenerbahÃ§e olarak bu konuda aceleye gelmeden saÄŸlÄ±klÄ± bir sÃ¼reÃ§ iÃ§inde Ã¼lkemize en iyi uyan yasayÄ± Ã§Ä±kartmak gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"YENÄ° GELÄ°RLERE Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

Yeni gelirlere ihtiyaÃ§larÄ± olduÄŸunu vurgulayan konuÅŸan KoÃ§, "Buradaki en bÃ¼yÃ¼k fÄ±rsat pek Ã§ok dijital adÄ±mdan geÃ§mektedir. FenerbahÃ§e olarak son senedir yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z oldu. BazÄ±larÄ±nÄ± hayata geÃ§irdik, bazÄ±larÄ±nÄ± hayata geÃ§ireceÄŸiz. Youtube'dan beklentim Ã§ok Ã§ok yÃ¼ksek. Bir Alex, Emre, Volkan Demirel jÃ¼bile maÃ§Ä± 'Youtube KatÄ±l'dan 10-15 liraya yapÄ±labilir. 1 milyon kiÅŸinin izlediÄŸi imkanlar var artÄ±k. BunlarÄ± en iyi ÅŸekilde kullanmamÄ±z lazÄ±m. HiÃ§ baÅŸka yerlerde ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±z, futbolcularÄ±n baÅŸka yÃ¶nlerini gÃ¶steren Ã§ok gÃ¼zel Ã§alÄ±ÅŸmalar var. OÄŸlum ve kÄ±zÄ±m deli gibi seyrediyor. Orada desteklerinizi istiyorum" dedi.

''MOHÄ°KAN BÄ°ZÄ°M Ä°Ã‡Ä°N Ã‡OK Ã–NEMLÄ°''

FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼'nÃ¼n sosyal medya hesaplarÄ±ndan 'Mohikan Ol' ÅŸeklinde yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mla alakalÄ± konuÅŸan Ali KoÃ§, "Mohikan bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Dijital hamlelerimizden en Ã¶nemlisi bu. 27 Ekim SalÄ± akÅŸamÄ± Ãœlker Arena'da yapacaÄŸÄ±mÄ±z etkinlikle aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ±z. Taraftar deneyimini dijital ortama taÅŸÄ±yan bir proje. MohikanÄ± seÃ§memizin sebebi taraftarÄ±n en Ã¶nemli Ã¶zelliklerini yansÄ±tan en iyi isim" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"VERGÄ° Ä°ADELERÄ° SAÄžLANMAZSA AMATÃ–RDE KULÃœPLER KENDÄ°LERÄ° KAYNAK HARCAYACAK"

Ali KoÃ§, kulÃ¼plerin maddi durumlarÄ± ile ilgili olarak ÅŸunlarÄ± dile getirdi: "Hepimiz biliyoruz ki kulÃ¼pler Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±da. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± mali durumun Ã¼stÃ¼ne kur etkisi geldi. Ne yazÄ±k ki maliyetlerimizin harcamalarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 70'i yabancÄ± harcama biriminde. Stopaj iadesi belli kontratlarda vergi iadesiydi. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle dÃ¼zenlemeyle imza atÄ±ldÄ±. Ancak Ocak ayÄ±nda bu durum durdu. Her ay Ã¶dememizi yaptÄ±ktan sonra 6-7 gÃ¼n iÃ§erisinde iade alÄ±yorduk ve bunlarÄ± amatÃ¶r branÅŸlara harcÄ±yorduk. Stopaj iadesi ocak ayÄ±nda durduruldu. Yerine ne konacaÄŸÄ± belli deÄŸil. Bu kadar iyi Ã§alÄ±ÅŸan sistem neden durduruldu bilmiyoruz. Bundan sonra amatÃ¶rler sponsorlar, kombine bilet ve stopaj iadesi gibi ÅŸeyleri saÄŸlamazsa kulÃ¼pler kendileri kaynak harcamak zorunda kalacak.''

''YAYINCI KURULUÅžTAN NE ALACAÄžIMIZ BELLÄ° DEÄžÄ°L"

BaÅŸkan Ali KoÃ§, yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ ve sponsorluklar hakkÄ±nda, ''Vergiler yÃ¼zde 20'den 40'a Ã§Ä±ktÄ± ve pandemi etkisi geldi. Pandemiden dolayÄ± loca satamÄ±yoruz. Elimizde 7-8 locamÄ±z kaldÄ±. Normalde hepsini satmamÄ±z lazÄ±m. Kombine satamÄ±yoruz. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir gelir. MaÃ§ bileti de satamÄ±yoruz ve gelir kaybÄ±mÄ±z var. BÃ¶yle olunca sponsorlarÄ±n iÅŸtahÄ± azalÄ±yor. YayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ en bÃ¼yÃ¼k gelir kalemi. Orada ne alacaÄŸÄ±mÄ±z belli deÄŸil. GeÃ§en sene indirim yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, bu senede isteniyor. Bu sene normal ÅŸartlara dÃ¶nmeliyiz diyoruz. Ne alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz, sÃ¶ylenen rakamlardan daha kÃ¼Ã§Ã¼k rakamlar ve bir de bunu 21'e bÃ¶leceÄŸiz. Ã–nceden 18 takÄ±mdÄ± ÅŸimdi 21 takÄ±m var. Finansal aÃ§Ä±dan pek Ã§ok olumsuzluklarla baÅŸladÄ±k" dedi.

"ETRAFIMIZDA DÃ–NEN SENARYOLAR VE ALGI OPERASYONLARI VAR"

Rakip takÄ±m yÃ¶neticilerinin kendileri hakkÄ±nda konuÅŸmalarÄ±nÄ± ve Ã§Ä±kan haberler ile ilgili konuÅŸan Ali KoÃ§, "FenerbahÃ§e iÃ§in transfer yapamaz dediler. Devre arasÄ±nda yapamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her ÅŸey gÃ¼zeldi. ÃœstÃ¼ne limitler aÃ§Ä±ldÄ±, TÃ¼rkiye gerÃ§eklerinin yakÄ±ndan uzaktan alakasÄ± yok. Biz doÄŸru hamleleri yapÄ±p bankalarÄ±n desteÄŸini alÄ±p, pahalÄ± futbolcularla kontrat yenilemeyip, Vedat ile Jailson'u satttÄ±k. Bir sÃ¼rÃ¼ oyuncu aldÄ±k, mukaveleleri gidenlere gÃ¶re Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k. Bu hamleleri yapÄ±nca FenerbahÃ§e kural tanÄ±mÄ±yor, hile yapÄ±yor diye kakafoni baÅŸladÄ±. SaÄŸ olsunlar kongre Ã¼yelerimiz ne olduklarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorlar. Yok MHK deÄŸiÅŸti, FenerbahÃ§e'nin MHK'sÄ± dediler. FenerbahÃ§e'nin TFF ile yaÅŸadÄ±klarÄ± ortada. 6 ay Ã¶nce ÅŸampiyonluÄŸumuza malolan bir transfer yapamadÄ±k, sol bek alamadÄ±k. O zaman hiÃ§bir problem yok ama biraz bÃ¶yle oldu mu hemen ÅŸampiyon olacaÄŸÄ±z. ÅžÄ±marÄ±k FenerbahÃ§e diyorlar hemen. FenerbahÃ§e ÅŸeffaf deÄŸil diyorlar. SPK'nÄ±n baremleri var ve onlara gÃ¶re aÃ§Ä±klÄ±yoruz. Bizim etrafÄ±mÄ±zda dÃ¶nen senaryolar, FenerbahÃ§e etrafÄ±nda Ã¼retilen algÄ± operasyonlarÄ± var. Biz iÅŸimize bakmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Omuz omuza verdik, camianÄ±n hak ettiÄŸi baÅŸarÄ±yÄ± saÄŸlamak istiyoruz. FenerbahÃ§e ÅŸampiyon tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiz ve iÅŸimizi en iyi ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±z. CamiamÄ±za sÃ¶ylÃ¼yorum ne olur basÄ±nda Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e ÅŸampiyon sÃ¶ylemleri iÃ§inde bulunmayÄ±n. 3. yÄ±lÄ±na giren bir baÅŸkan, 0 km sportif direktÃ¶r, 3. takÄ±mÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran bir hocamÄ±z var. Genciz, tecrÃ¼bemiz eksik ama Ã§ok dinamiÄŸiz. Birbirimizin artÄ±larÄ±nÄ±, eksilerini Ã§ok iyi biliyoruz. Huzur iÃ§indeyiz ve kimyamÄ±z uyuÅŸuyor. DoÄŸru yoldayÄ±z. Åžans bize gÃ¼lerse daha iyi olacak" diye konuÅŸtu.Â