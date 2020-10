Son dakika | Ali KoÃ§: EtrafÄ±mÄ±zda dÃ¶nen senaryolar ve algÄ± operasyonlarÄ± var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, üyelerin gönderdiği sorulara yanıt vererek başladığı konuşmasında ''FB TV, kendi alanında tartışmasız lider. Bunun ciddi bir maliyeti var. Orta boy bir ulusal kanala eşdeğer bir kanalımız var. Bunun finansal bir yükü var. Er ya da geç, YouTube yayınına geçmek durumundayız. Bütün yayıncılık Youtube'dan devam edecek. YouTube'dan aylık 500-600 bin liralık gelir elde etmeye başladık. FBTV kapanıyor mu diye düşünmeyin. Youtube üzerinde yapacağız. Bir gerçeği dile getirmek istedim. FBTV'deki çalışanlar işlerine devam edecek. Kulübe maliyetleri azalacak ve küçülmek zorundayız'' dedi.

'' 'YÖNETİM YAPACAĞINI YAPTI, BAŞARI OLMAZSA HOCANIN VE TAKIMIN SORUMLULUĞUDUR' ŞEKLİNDEKİ DÜŞÜNCE YANLIŞ''

Ali Koç, futbol takımındaki başarı ile ilgili olarak, '' 'Yönetim yapacağını yaptı, başarı olmazsa hocanın ve takımın sorumluluğudur' şeklinde düşünülüyor ama bu yanlış. Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Volkan Ballı'nın yapacaklarının yanı sıra Samandıra'daki hava, ödemelerin zamanında yapılabilmesi önemli. Başarı böyle gelir'' diye konuştu.

"SALDIRI FENERBAHÇE'YE DEĞİL, TÜRK SPORUNA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAPILDI"

Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanı dönüşünde kurşunlanan takım otobüsü ile ilgili yöneltilen bir soruya Ali Koç, şöyle cevap verdi:

''Bu sadece Fenerbahçe'ye yapılmış bir saldırı değildir. Türk sporuna yapılmış, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış saldırıdır. Bu saldırıyı yapanlar emellerine, hedeflerine ulaşsalardı Fenerbahçe'nin otobüsünün kurşunlanıp orada can kayıpları olsaydı yine mi bu şekilde davranılacaktı. Bu konu dünya çapında haber olacaktı. Bu konunun böyle sürüncemede kalması devletimizin ayıbıdır. Bizim düşüncemiz budur. 5 buçuk sene geçmiş bir arpa boyu yol alınmamıştır. Devlet kudretli ve güçlüdür bunu bulabilir. Bunların aydınlatılmaması bize yapılan ayıp değil Türkiye'ye yapılan ayıptır. Yetkililerden rica ediyoruz. Bu konu en kısa zamanda aydınlatılmalıdır. Aydınlatılmaması garip bir durumdur.''

''DİKKAT ETMELİYİZ''

Fenerbahçe için her sezon öncesi şampiyon olacak denildiğini kaydeden Ali Koç, ''Aynı senaryo, yine aynı kişiler. Tuzağa düşmeyin. Utanmadan 'Fenerbahçe TFF'si, Fenerbahçe MHK'si' gibi söylemler devam ediyor. TV'lerde böğürerek, 'Fenerbahçe kollanacak' söylemleri tekrarlıyor. Dikkat etmeliyiz'' şeklinde konuştu.

''SPORCULARIMIZ HEM KENDİLERİNİ HEM AİLELERİNİ HEM KULÜPLERİNİ KORUMALARI GEREKİR''

Ali Koç, koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan sıkıntılar hakkında, ''Her hafta görüyoruz o takımda korona var bu takımda var diye. EuroLeague'de 4 haftada 4 maç iptal edildi. Sonra kural değiştirdiler, maçlar ertelenecek şeklinde. Benim burada özellikle sporcularımıza çağrım var. Olağanüstü halde olduğumuz durumu kendi hayatlarınızda da uygulamanız. Sakatlık sahada olabilir ama bunun dışındaki her türlü sağlık sorunu dışında dikkatli olmamız lazım. Gidişatımızı engelleyecek en önemli unsurların başında bu korona belası söz konusu. Sporcularımız hem kendilerini hem ailelerini hem kulüplerini korumaları gerekir. Özel hayatlarda feragat etmek gerekiyor. Dün testlerimiz yapıldı. Tertemiz çıktı, iyi gidiyoruz. Basketbol takımımızın EuroLeague de 17 deplasmanı var. 1-2 deplasman dışında tarifeli gidiyorduk onları kaldırdık ve özel uçakla gidiyoruz. EuroLeague kadınlarda fanus sistemi var. Türkiye'de ev sahipliği yapılacak. Seyircisiz fanus ortamında ligleri sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"BAŞKAN ADAYLARI KULÜP İMKANLARINDAN FAYDALANABİLİR"

2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimli genel kurul ile ilgili konuşan Başkan Ali Koç, "Pandemi olmasa da er ya da geç bizim gibi 33 bin üyesi olan kurumların elektronik genel kurula sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem korona konusu bizleri seneye de yoracak. Bundan 7-8 ay sonra seçim zamanı geldiğinde altyapısı hazır olan bu sistemin gerçekleşmesi için çaba sarf ediyoruz. Belki biz bunun öncüsü olacağız. Bence katılımda artar. Bununla beraber seçim senesine girdik. Benim en büyük hayalim Fenerbahçe'de en demokratik seçim yapılması. Her bir aday tesisleri, televizyonu ve radyoyu istediği şekilde kullanabilir. Burada kesinlikle ayrım yapılmayacaktır. Bizlerde kulüp imkanları kullanmayacağız eğer devam etme kararı çıkarsa. Şimdiden size bunun sözünü veriyorum" dedi.

''ÜLKEMİZE EN İYİ UYAN YASAYI ÇIKARTMAK GEREKİYOR''

Ali Koç, spor yasası çıkarken bir süreç ve maddeler olduğunu dile getirerek, ''Geçen Kulüpler Birliği'nde yaptığımız toplantıda rahatsızlığı dile getirmemize rağmen Başkan Mehmet Sepil'in açıklamaları yanlış anlaşılabilir. Ben Fenerbahçe adına konuşabilirim. Ne yasanın gelişme süresi doğrudur, bizlerden görüş alınmıştır ama ne kadarı taslağa girmiştir bilmiyoruz. Bu milyonları etkileyen bir unsurdur. Bunun süreci tüm paydaşların beraber çalıştığı şekilde olması gerekir. Futbol tarafında bilhassa sıkıntılar var. Bunları uluslararası federasyonlara kabul ettirmek zor gözüküyor. Fenerbahçe olarak bu konuda aceleye gelmeden sağlıklı bir süreç içinde ülkemize en iyi uyan yasayı çıkartmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

"YENİ GELİRLERE İHTİYAÇ VAR"

Yeni gelirlere ihtiyaçları olduğunu vurgulayan konuşan Koç, "Buradaki en büyük fırsat pek çok dijital adımdan geçmektedir. Fenerbahçe olarak son senedir yoğun çalışmalarımız oldu. Bazılarını hayata geçirdik, bazılarını hayata geçireceğiz. Youtube'dan beklentim çok çok yüksek. Bir Alex, Emre, Volkan Demirel jübile maçı 'Youtube Katıl'dan 10-15 liraya yapılabilir. 1 milyon kişinin izlediği imkanlar var artık. Bunları en iyi şekilde kullanmamız lazım. Hiç başka yerlerde ulaşamayacağınız, futbolcuların başka yönlerini gösteren çok güzel çalışmalar var. Oğlum ve kızım deli gibi seyrediyor. Orada desteklerinizi istiyorum" dedi.

''MOHİKAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''

Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından 'Mohikan Ol' şeklinde yapılan paylaşımla alakalı konuşan Ali Koç, "Mohikan bizim için çok önemli. Dijital hamlelerimizden en önemlisi bu. 27 Ekim Salı akşamı Ülker Arena'da yapacağımız etkinlikle açıklayacağız. Taraftar deneyimini dijital ortama taşıyan bir proje. Mohikanı seçmemizin sebebi taraftarın en önemli özelliklerini yansıtan en iyi isim" şeklinde konuştu.

"VERGİ İADELERİ SAĞLANMAZSA AMATÖRDE KULÜPLER KENDİLERİ KAYNAK HARCAYACAK"

Ali Koç, kulüplerin maddi durumları ile ilgili olarak şunları dile getirdi: "Hepimiz biliyoruz ki kulüpler çok büyük sıkıntıda. Sıkıntılı mali durumun üstüne kur etkisi geldi. Ne yazık ki maliyetlerimizin harcamalarımızın yüzde 70'i yabancı harcama biriminde. Stopaj iadesi belli kontratlarda vergi iadesiydi. Cumhurbaşkanımızın desteğiyle düzenlemeyle imza atıldı. Ancak Ocak ayında bu durum durdu. Her ay ödememizi yaptıktan sonra 6-7 gün içerisinde iade alıyorduk ve bunları amatör branşlara harcıyorduk. Stopaj iadesi ocak ayında durduruldu. Yerine ne konacağı belli değil. Bu kadar iyi çalışan sistem neden durduruldu bilmiyoruz. Bundan sonra amatörler sponsorlar, kombine bilet ve stopaj iadesi gibi şeyleri sağlamazsa kulüpler kendileri kaynak harcamak zorunda kalacak.''

''YAYINCI KURULUŞTAN NE ALACAĞIMIZ BELLİ DEĞİL"

Başkan Ali Koç, yayıncı kuruluş ve sponsorluklar hakkında, ''Vergiler yüzde 20'den 40'a çıktı ve pandemi etkisi geldi. Pandemiden dolayı loca satamıyoruz. Elimizde 7-8 locamız kaldı. Normalde hepsini satmamız lazım. Kombine satamıyoruz. Bu çok önemli bir gelir. Maç bileti de satamıyoruz ve gelir kaybımız var. Böyle olunca sponsorların iştahı azalıyor. Yayıncı kuruluş en büyük gelir kalemi. Orada ne alacağımız belli değil. Geçen sene indirim yapılmıştı, bu senede isteniyor. Bu sene normal şartlara dönmeliyiz diyoruz. Ne alacağımızı bilmiyoruz, söylenen rakamlardan daha küçük rakamlar ve bir de bunu 21'e böleceğiz. Önceden 18 takımdı şimdi 21 takım var. Finansal açıdan pek çok olumsuzluklarla başladık" dedi.

"ETRAFIMIZDA DÖNEN SENARYOLAR VE ALGI OPERASYONLARI VAR"

Rakip takım yöneticilerinin kendileri hakkında konuşmalarını ve çıkan haberler ile ilgili konuşan Ali Koç, "Fenerbahçe için transfer yapamaz dediler. Devre arasında yapamadığımızda her şey güzeldi. Üstüne limitler açıldı, Türkiye gerçeklerinin yakından uzaktan alakası yok. Biz doğru hamleleri yapıp bankaların desteğini alıp, pahalı futbolcularla kontrat yenilemeyip, Vedat ile Jailson'u satttık. Bir sürü oyuncu aldık, mukaveleleri gidenlere göre çok düşük. Bu hamleleri yapınca Fenerbahçe kural tanımıyor, hile yapıyor diye kakafoni başladı. Sağ olsunlar kongre üyelerimiz ne olduklarını görüyorlar. Yok MHK değişti, Fenerbahçe'nin MHK'sı dediler. Fenerbahçe'nin TFF ile yaşadıkları ortada. 6 ay önce şampiyonluğumuza malolan bir transfer yapamadık, sol bek alamadık. O zaman hiçbir problem yok ama biraz böyle oldu mu hemen şampiyon olacağız. Şımarık Fenerbahçe diyorlar hemen. Fenerbahçe şeffaf değil diyorlar. SPK'nın baremleri var ve onlara göre açıklıyoruz. Bizim etrafımızda dönen senaryolar, Fenerbahçe etrafında üretilen algı operasyonları var. Biz işimize bakmaya çalışıyoruz. Omuz omuza verdik, camianın hak ettiği başarıyı sağlamak istiyoruz. Fenerbahçe şampiyon tuzağına düşmeyeceğiz ve işimizi en iyi şekilde yapacağız. Camiamıza söylüyorum ne olur basında çıkan Fenerbahçe şampiyon söylemleri içinde bulunmayın. 3. yılına giren bir başkan, 0 km sportif direktör, 3. takımını çalıştıran bir hocamız var. Genciz, tecrübemiz eksik ama çok dinamiğiz. Birbirimizin artılarını, eksilerini çok iyi biliyoruz. Huzur içindeyiz ve kimyamız uyuşuyor. Doğru yoldayız. Şans bize gülerse daha iyi olacak" diye konuştu.