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26.09.2020 - 08:57 |

Son dakika | Ali Koç'tan sürpriz Galatasaray kararı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde takımın yanında olmaya karar verdi.

Son dakika | Ali Koç'tan sürpriz Galatasaray kararı!
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakmayacak, yönetim kurulu arkadaşları ile Türk Telekom Stadyumu'nda olacak.

Koç başkan seçildiği ilk senesinde de kulüplerin bir numaralarının derbi maçlarına gitmeme geleneğine son vermiş, uzun yıllar sonra hem Türk Telekom Stadyumu hem de Vodafone Park'a giderek, dostluk elini uzatan isim olmuştu. Pazar günü de tribündeki yerini alacak olan Başkan Ali Koç takımından mutlaka galibiyet bekliyor.

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Son dakika | Ali Koçtan sürpriz Galatasaray kararı

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