Son dakika - Ali Koç'tan yayıncı kuruluş tepkisi! "Taraftarlarımız bizden sinyal beklesin"

Süper Lig'de Erzurumspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

'Maçı konuşmak istemiyorum. Burası Erzurum. Atatürk'ün Cumhuriyetin temellerini attığı bir şehir. Fenerbahçelilerin çok olduğu bir şehir. Günün hangi saati olursa olsun buraya gelip oynuyoruz. Maç saatiyle ilgili bizim herhangi bir talebimiz olmadı, olamaz'

'Erzurumspor başkanına, tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Biz de onları aynı şekilde ağırlayacağız.'

'Dün oynanan bizle alakalı bir maçta bir şey yaşandı. Biz bir açıklama yaptık. Yayıncı bir açıklama yaptı özür diledi ama bunu samimiyetsiz buluyoruz. Bu açıklamanın saatine bile baktığınızda son derece ciddiyetsiz olduğu görülüyor. Kurumun en üstü ile konuştuk'

'Biz sorunları kamuoyuna taşımadık. Rahatsızlıklarımızı dile getirdik ve düzeltilmesini istedik. Bizim haddimize değil bir başka kurumda kimin nasıl çalışacağını söylemek. Aynı şekilde kimse de bizim kurumumuza karışamaz.'

'Burdan tekrar sesleniyorum. Ya mevcut sorunları düzelteceksiniz ya da bu ilişkilerderki sorunlu hal devam edecek. Sizin için içerde çöreklenmiş yapı mı daha önemli yoksa ligin adaleti mi önemli. Buna karar versinler'

'Taraftarı da sağduyuya çağırıyorum. Dekoder kampanyası boykotuna gitmeyin. Ama bizden sinyal bekleyin. Fenerbahçe taraftarının neler yapabileceğini bilmiyorlar. Eğer devam ederse hayatlarında görmedikleri boykotla karşılaşacaklar.'

"Taraftarlarımız bizden sinyal beklesin. Demek siz Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Hodri meydan!"

Ben hala Mesut Özil'in rüya olduğunun söylüyorum. Bizim kulübümüzden bir kişi dahi açıklama yapmamıştır. Geçmişe nazaran daha yakın olduğumuz bir konu. Bitebilir de bitmeyebilir de. Daha kesin bir şey yok."

"UÇK'nın verdiği bir kararı öğrendik. Bu Türk futbolunda bir milattır. Transfer yaparken kurallar vardır. Yıllardır belli takımlar, bir takım bu konulara önem vermiyordu. Futbolcu ayartmanın bedeli vardır."