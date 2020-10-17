Son Dakika | Anderson Talisca kayıp! Pandemi sonrası...

ONUR DİNÇER - SKORER DIŞ HABERLER

Guangzhou Evergrande’nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca, Çin Süper Ligi’nde bu sezon geçmiş sezonları aratan bir futbol ortaya koyuyor. Transfer döneminde ismi yeniden eski takımı Beşiktaş ile de anılan Brezilyalı futbolcu, yola takımında devam etse de umduğunu bulamadı.

İlk yarı sonunda oyundan alındı

Sezon başındaki ilk maçlarda forma giyemeyen ancak sonrasında düzenli olarak oynamaya başlayan oyuncunun performansı eleştiri konusu olmaktan uzakta kalmadı. Talisca son olarak dün Hebei China Fortune maçında, ilk yarının sonunda oyundan alındı.

Sadece üç gol atabildi

Talisca bu sezon geçtiğimiz sezonlardaki performansının çok uzağında olmasıyla dikkat çekiyor. Evergrande’deki ilk sezonunda 18 maçta 16 gole imza atan oyuncu, 8 de asist kaydetmişti. İkinci sezonunda ise 18 maçta 11 gol-3 asist ile oynadı. Bu sezon ise forma giydiği 13 maçta yalnızca 3 gol atıp, 1 asist yapabildi.

Brezilya’da mahsur kalmanın etkisi

Çin’de yapılan yorumlarda karantina sürecinde uzun süre Brezilya’da mahsur kalmasının ardından Talisca'nın kendine gelemediği ve eski performansının uzağında kaldığı belirtiliyor. Guangzhou Evergrande taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattığı ifade ediliyor.