Son dakika | Ankara'da kritik toplantı! Bakan Kasapoğlu, başkanlarla buluşuyor

Skorer ÖZEL

Türkiye'de Corona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan tüm spor müsabakaları ile bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Dev zirve saat 13:30'da Ankara'da

Herkes liglerin ertelenecek mi sorusunu sorarken bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu , Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil bugün saat 13:30'da Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında bir araya geliyor.

Ülkemizde oynanan spor müsabakalarının ertelema karar için her federasyona bağlı kulüpleri talepleri dinlenecek ve dikkate alınacak. Karar mutlaka bir oy birliği neticesiyle alınacak.

Bakan Kasaoğlu'ndan paylaşım

Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30’da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz.

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