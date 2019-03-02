Son dakika | Ankaragücü taraftarları kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı
Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Antalya'da oynanan karşılaşmadan sonra Ankara'ya dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 taraftar öldü, 24 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.
Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı. Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.
GÖZALTINA ALINDI
Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.
VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ
Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı.
'BU BİR KAZA DEĞİL'
Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Bunun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan o taraftarımızı alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin" dedi.
SABAHA KARŞI 03.30'DA OLDU
Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi.
2 ÖLÜ 24 YARALI
Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.
SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
'YASTAYIZ' PAYLAŞIMI
MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.
Bakan Kasapoğlu'ndan Başsağlığı mesajı
Federasyon ve kulüplerden Başsağlığı mesajları
Türkiye Futbol Federasyonu
Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor A.Ş. - MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; Aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz.
Fenerbahçe
Deplasman maçı dönüşünde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarlara acil şifalar temenni ederiz.
Galatasaray
Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.
Beşiktaş
Antalyaspor maçı sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz isimli taraftarların vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet; ailelerine, Ankaragücü Camiasına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Saygılarımızla...
Trabzonspor
"MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağolsun."
Başakşehir
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalya deplasmanı dönüşünde kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.
Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyor; yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.
Kayserispor:
Antalya‘dan Ankara’ya dönen Ankaragücü taraftarlarınının kaza haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; ailelerine ve @Ankaragucu camiasına başsağlığı diler, yaralı taraftarlara acil şifalar dileriz.
Bursaspor
Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, kardeş kulübümüz Ankaragücü taraftarlarının geçirmiş olduğu trafik kazasında, iki genç kardeşimizin vefat ettiği haberini derin üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatlarını kaybeden taraftarlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz
Demir Grup Sivasspor
Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otobüsün dönüş yolunda kaza yaptığını ve 2 taraftarın hayatını kaybettiğini, 24 taraftarın da yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağ olsun.
Göztepe
Antalyaspor deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve iki kişinin hayatını kaybettiği üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar dileriz.
Çaykur Rizespor
Antalya deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.
Başınız sağ olsun Ankaragücü
Kasımpaşa
Antalyaspor deplasmanı dönüşünde, yaşanan otobüs kazası sonucu hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah'tan rahmet; ailelerine ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.
Antalyaspor
Dün gece ağırladığımız MKE Ankaragücü'nün cefakar taraftarlarından Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün, evlerine dönüş yolculuğu sırasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz...
Hayatını kaybeden genç kardeşlerimize Allah'tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere Ankaragücü ve Türk futbol camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.
Atiker Konyaspor
Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız.
Yaralılara Allah'tan şifa, hayatını kaybedenlere rahmet, Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.
Aytemiz Alanyaspor
Ankaragücü taraftarının deplasman dönüşü trafik kazası geçirdiğini üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve tüm Ankaragücü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Gençlerbirliği
Deplasmandan dönen Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını ve iki taraftarın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet geride kalan ailelerine ve hemşehrimiz Ankaragücü camiasına başsağlığı diliyoruz.
Kazada yaralanan çok sayıda taraftara da Allah'tan acil şifalar temenni ediyoruz.
Gazişehir:
Antalya deplasmanı dönüşünde geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.