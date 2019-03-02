Son dakika | Ankaragücü taraftarları kaza yaptı: 2 ölü, 24 yaralı

Antalyaspor- MKE Ankaragücü maçının ardından Ankara'ya gitmek için yola çıktıkları midibüse arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Ankaragücü taraftarlarının hastanelerde tedavileri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 8, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde 6, özel hastanelerde ise 8'inin tedavisi tamamlandı. Yaralılardan birinin özel hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi. GÖZALTINA ALINDI Kazadan hafif yaralı kurtulan ve taraftarları taşıyan midibüse arkadan çarpan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın ise tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. VALİ YARDIMCISI VE EMNİYET MÜDÜRÜ MORGA GELDİ Kazada yaşamını yitiren taraftarlar Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak Ankara'ya gönderildi. Vali Yardımcı Mehmet Boztepe ile İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız da Adli Tıp Kurumu morgu önüne gelerek cenazeyi teslim alan MKE Ankaragücü Kulüp Başkan Yardımcısı Metin Akyüz ve taraftarlara başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu. Taraftarlar Emniyet Müdürü Yıldız'a kazanın nasıl olduğunu sorarken, Yıldız da kazanın oluş şeklini kendilerine anlattı. 'BU BİR KAZA DEĞİL' Metin Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "23 yaralımız var. Bunun içinde 2'si ağır. Bunlar Ankara'ya sevk edildi. 2 taraftarımız da hayatını kaybetti. Anlatılış şekline göre bu bir kaza değil. Aracın çarpması sonucu otobüsün takla atması. Bu araç ne şekilde geldi, nasıl çarptı ve devirdi bunu tam olarak bilmiyoruz. İnşallah araştırmalar sonucu çıkacak. Ne olduğu belli olacak. Afyonkarahisar'da tedavi olan 1 hastamız var. Bunun da beyin tomografisi çekildi, sonucunu bekliyoruz. Sonucunu aldıktan o taraftarımızı alıp Ankara'ya gideceğiz. Başımız sağ olsun. Diyecek bir şey yok. Allah bunun tekrarını göstermesin" dedi. SABAHA KARŞI 03.30'DA OLDU

Kaza, sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Spor Toto Süper Lig 'in 24. haftasında dün akşam Antalyaspor'la karşılaşan MKE Ankaragücü maçının ardından, bir grup Ankaragücü taraftarı, Yılmaz Doğan'ın kullandığı 06 FV 6125 plakalı midibüsle Ankara'ya yola çıktı. Doğan'ın kullandığı araç Adil Erkan'ın idaresindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, şarampole devrildi.

2 ÖLÜ 24 YARALI

Kazada, E.A. ile M.T.Ç. yaşamını yitirirken, sürücüler Adil Erkan ve Yılmaz Doğan ile taraftarlar Mustafa Altındağ, Berkay Güleşir, Bektaş Tunç, İlker Bayraktar, Oğuzhan Fidan, Buğra Satah, Engin Dal, Yaşar Taş, Tarık Kartaş, Serdar Kale, Muhammed Karakoç, Yaşar Ezertaş, Alican Efe, Şener Çoruh, Murat Yılmaz, Mehmet Can Biçer, Nevzat Altun, Mustafa Selçuk, Ali Rıza Sümer, Uğur Kızılçelik, Sümer Uçakçı ve Faruk Alın yaralandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdil Erkan'ın yapılan doktor kontrolünde 0.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri incelemelerden sonra Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Afjet Afyonspor'un AFYOK taraftar grup lideri Hüseyin Arıcan, hastaneye giderek Ankaragücü Taraftar Grup Lideri Ali İmdat'la görüşerek başsağlığı diledi, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

'YASTAYIZ' PAYLAŞIMI

MKE Ankaragücü'nün resmi Twitter hesabından da kazaya ilişkin, "Sonu böyle olmamalıydı. Başımız sağ olsun. Yastayız" paylaşımı yapıldı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Başsağlığı mesajı

Federasyon ve kulüplerden Başsağlığı mesajları

Türkiye Futbol Federasyonu

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor A.Ş. - MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; Aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz.

Fenerbahçe

Deplasman maçı dönüşünde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarlarına Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı diler, yaralanan taraftarlara acil şifalar temenni ederiz.

Galatasaray

Antalya deplasmanı dönüşünde Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yaptığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Beşiktaş

Antalyaspor maçı sonrası Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz isimli taraftarların vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet; ailelerine, Ankaragücü Camiasına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Saygılarımızla...

Trabzonspor

"MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalyaspor maçından dönerken Afyon civarında devrilmesi nedeniyle iki taraftarın hayatını kaybettiği, bazı taraftarların ise yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ankaragücü camiası ve Türk futbolunun başı sağolsun."

Başakşehir Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün Antalya deplasmanı dönüşünde kaza yapması sonucu iki taraftarın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah’tan rahmet; yakınlarına ve Ankaragücü camiasına başsağlığı dileriz.