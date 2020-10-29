29.10.2020 - 17:24 | | ANKARA (AA) -
Son dakika | Ankaragücü'nde bir personelin testi pozitif çıktı
MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.