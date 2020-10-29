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29.10.2020 - 17:24 | | ANKARA (AA) -

Son dakika | Ankaragücü'nde bir personelin testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Son dakika | Ankaragücü'nde bir personelin testi pozitif çıktı
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Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Son dakika | Ankaragücünde bir personelin testi pozitif çıktı

 

 

 

 

 

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