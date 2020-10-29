Son dakika | Ankaragücü'nde bir personelin testi pozitif çıktı  

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Rutin testlere devam edilen kulübümüzde, teknik heyet, futbolcu ve personelimize Kovid-19 testi yapıldı. Testler sonucunda 1 personelimizde daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." denildi.