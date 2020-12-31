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31.12.2020 - 16:23 |

Son dakika | Antalyaspor, Ersun Yanal ile yola devam kararı aldı

Antalyaspor'da alınan 6-0'lık ağır Hatayspor mağlubiyeti sonrası Ersun Yanal'ın durumu da tartışılmaya başlanmıştı. Başkan Ali Şafak Öztürk ile Ersun Yanal'ın görüşmesinden yola devam kararı çıktı. Şafak'ın, Ersun Yanal'a "Hocam biz seni birkaç ay için takımın başına getirmedik. Daha büyük hedeflere ulaşmak için daha uzun vadeli planlarımızın en önemli parçası sensin" dediği öğrenildi.

Son dakika | Antalyaspor, Ersun Yanal ile yola devam kararı aldı
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Antalyaspor Süper Lig'de geçtiğimiz hafta, Aaron Boupendza'nın tam 4 gol attığı maçta kendi evinde Hatayspor'a 6-0 yenilmişti. Bu ağır mağlubiyet sonrası Antalya ekibinde tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'ın da geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Ersun Yanal, Başkan Ali Şafak Öztürk'ten görüşme talep etmiş ve takımın iyiliği için görevi bırakabileceğini belirtmişti. Öztürk'ün şehir dışında olmasından dolayı online gerçekleşen görüşmede yola devam kararı çıktı.

Başkan Ali Şafak Öztürk'ün, tecrübeli teknik adam Ersun Yanal'a "Hocam biz seni bir kaç ay için takımın başına getirmedik. Daha büyük hedeflere ulaşmak için, daha uzun vadeli planlarımızın en önemli parçası sensin, dediği öğrenildi.

Antalyaspor'da ara transfer döneminde eksik mevkilere transferler yapılacak. 2021'de yeni bir sayfa açmak için daha motive çalışmalar yürütülecek. (Fanatik)

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