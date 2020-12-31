Son dakika | Vitor Pereira ile yollar resmen ayrÄ±ldÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±llarda FenerbahÃ§e'yi de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Vitor Pereira Ã‡in'deki kulÃ¼bÃ¼nden ayrÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±ndan beri Shangai SIPG'yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Portekizli teknik adamÄ±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± resmen aÃ§Ä±klandÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 52 yaÅŸÄ±ndaki teknik direktÃ¶re teÅŸekkÃ¼r edildi ve kariyerinde baÅŸarÄ±lar dilendi.

2015/2016 sezonunda FenerbahÃ§e'yi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran Vitor Pereira, SÃ¼per Lig'de takÄ±mÄ± ikinci yaptÄ±ktan sonra gÃ¶revinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Vitor Pereira, Olympiakos'la 1 kez, Porto'yla 2 kez ve Shanghai SIPG ile 1 kez lig ÅŸampiyonluklarÄ± yaÅŸadÄ±.