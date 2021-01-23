Son dakika - Antalyaspor'da Ersun Yanal depremi! İstifa mektubu cebinde...

Son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyapspor'da kriz büyüyor.

Yanal'ın istifa mektubu cebinde

Asist Analiz'in özel haberine göre; geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Ali Şafak Öztürk'ten sonra, teknik direktör Ersun Yanal'ın da istifasının cebinde olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunun tamamının görevi bırakmasının ardından; maddi imkansızlıklardan dolayı da bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.

3 dönem transfer yasağı

Maddi açıdan sıkıntılar çeken Akdeniz ekibine, 3 dönem de transfer yasağı geleceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından çok kısa bir süre içerisinde teknik patron Ersun Yanal'ın da istifa etmesi bekleniyor.