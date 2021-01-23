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23.01.2021 - 19:28 |

Son dakika - Antalyaspor'da Ersun Yanal depremi! İstifa mektubu cebinde...

Süper Lig'de son olarak Trabzonspor ile berabere kalan Antalyaspor'da Ersun Yanal krizi yaşanıyor. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün istifası sonrası Yanal da istifa kararı aldı.

Son dakika - Antalyaspor'da Ersun Yanal depremi! İstifa mektubu cebinde...
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Son olarak Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Antalyapspor'da kriz büyüyor.

Yanal'ın istifa mektubu cebinde
Asist Analiz'in özel haberine göre; geçtiğimiz günlerde Fraport TAV Antalyaspor'daki başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklayan Ali Şafak Öztürk'ten sonra, teknik direktör Ersun Yanal'ın da istifasının cebinde olduğu öğrenildi. Yönetim kurulunun tamamının görevi bırakmasının ardından; maddi imkansızlıklardan dolayı da bazı oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.

3 dönem transfer yasağı
Maddi açıdan sıkıntılar çeken Akdeniz ekibine, 3 dönem de transfer yasağı geleceği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından çok kısa bir süre içerisinde teknik patron Ersun Yanal'ın da istifa etmesi bekleniyor.

Son dakika - Antalyasporda Ersun Yanal depremi İstifa mektubu cebinde...

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