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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Arda ile hakem Zorbay Küçük'ün diyaloğu ortaya çıktı!
22.02.2021 - 10:07 | | Sporx

Son dakika | Arda ile hakem Zorbay Küçük'ün diyaloğu ortaya çıktı!

Alanyaspor-Galatasaray maçında Luyindama ile Babacar arasındaki pozisyondan sonra yaşananlar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların kırmızı kart beklediği pozisyon sonrası hakem Zorbay Küçük ile kaptan Arda Turan arasındaki diyalog belli oldu.

Son dakika | Arda ile hakem Zorbay Küçük'ün diyaloğu ortaya çıktı!
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Süper Lig'de Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Christian Luyindama ve Khouma Babacar arasındaki pozisyonun ardından yaşananlarla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, Khouma Babacar'ın Luyindama'nın başına tekmeyle darbesinin olduğunu belirterek, hakem Zorbay Küçük'e kırmızı kart tepkisinde bulundu. Babacar'a sarı kart gösteren Zorbay Küçük, VAR'dan gelen bilgi sonrasında da kararını değiştirmedi.

Karşılaşmanın ardından Arda Turan'a mesaj atan Galatasaray'ın eski futbolcusu Ayhan Akman, hakem Zorbay Küçük ile ne koştuklarını sordu. Ayhan Akman, Arda Turan'ın kendisine şu şekilde cevap verdiğini açıkladı; "Babacar'ın pozisyonundan sonra hakem Zorbay Küçük, Arda Turan'a; Darbenin şiddeti kırmızı kart için yeterli değil' demiş."

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Son dakika | Arda ile hakem Zorbay Küçükün diyaloğu ortaya çıktı

 

 

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