Son dakika | Atakan Üner, Ümraniyespor'da! İmzayı attı...

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Atakan Üner, TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; sezon sonuna kadar Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giyecek olan genç oyuncunun maaşı Ümraniyespor tarafından ödenecek.

Atakan Üner, yeni takımının formasını giydi ve imzayı attı. Beşiktaş ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş'ta toplam 4 maça çıkarken 1 gol attı.