Son dakika | Aziz Yıldırım tüm suçlamalardan beraat etti

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davasında karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarındaki hüküm verilen, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın aralarında bulunduğu 5 sanık ile aralarında Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan ve Mecnun Otyakmaz'ın bulunduğu 20 sanık hakkındaki davalar ayrı ayrı görüldü.

ALİ KOÇ DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Mahkeme ilk olarak Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan ve Mecnun Otyakmaz'ın bulunduğu 20 sanıklı davayı ele aldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise her iki duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada, Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları bu talebin reddini istedi. Mahkeme ise Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın katılma talebini reddetti. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 19 sanık hakkında "şike" ve "teşvik primi" suçlamalarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis talep etti. Söz verilen sanıklar da beraatlerini talep etti. Mahkeme kısa bir aranın ardından Mecnun Otyakmaz, Ümit Karan ve Şekip Mosturoğlu'nun aralarında bulunduğu 19 sanığın "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraatine karar verdi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "iş yeri dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" suçundan 6 bin TL adli para cezası verildi.

AZİZ YILDIRIM: 9 YILDIR YARGILANIYORUM, BERAATİMİ İSTERİM

Daha sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 sanıklı dava görüldü. Bu duruşmada da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebi reddedildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraatini talep etti. Sanık Selim Kımıl hakkında ise "tehdit" suçundan ceza talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı avukatı, mütalaaya katılmadığını belirtti. Mütalaaya karşı söz verilen sanıklardan Aziz Yıldırım, "9 yıldır yargılanıyorum. Beraatimi talep ederim" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi hakkında "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat kararı verdi. Sanık Selim Kımıl ise "tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kımıl'ın "iş yeri dokunulmazlığı ihlal" suçundan ise dosyası ayrıldı. Beraat kararını duyan sanıklar ve avukatları alkışladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişinin adının karıştığı, 3 Temmuz 2011'de başlayan "Futbolda şike" soruşturması, dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı FETÖ firarisi Zekeriya Öz'ün talimatıyla başlatılmıştı. Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig'de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanınmış çok sayıda kişi 3 Temmuz 2011'de başlatılan "Futbolda şike" soruşturmasıyla gözaltına alınmıştı. Aziz Yıldırım, 2 Temmuz 2012'de çıkarıldığı mahkeme tarafından "Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği" gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı.

YENİDEN YARGILAMADA BERAAT ETMİŞTİ

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayarak Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onarken diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları almıştı. Aziz Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılması, "Futbolda şike" soruşturmasını ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik Paralel Devlet Yapılanması iddiaları nedeniyle kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, 21 Nisan 2014'te yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesi talebiyle başvurmuştu. Yeniden yargılama yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 25 sanığın "Futbolda şike" davasında beraatine karar vermişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2 Ocak 2020 tarihinde, "Futbolda şike" davasında, aralarında Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 25 sanık hakkında yeniden yargılama sonucu verilen beraat kararlarını usul eksikliği nedeniyle bozmuştu.

KUMPAS DAVASI İSTANBUL 23. AĞIR MAHKEMESİ'NDE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, beraat eden Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle FETÖ'nün "Futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına ilişkin 15'i tutuklu 107 sanık hakkında dava açıldı. Dava halen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.