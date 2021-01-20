Son Dakika | Bahattin Demirbilek'ten adaylık açıklaması

Galatasaray'da başkanlığa aday olacağı iddia edilen ve taraftarların sosyal medya üzerinden adaylık çağrısında bulunduğu Bahattin Demirbilek'ten flaş bir açıklama geldi.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek için ESTA'dan yapılan açıklamada, "ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek’in mevcut ortamda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olmak gibi bir düşüncesi ve gündemi olmadığını saygı ile bilgi ve değerlendirmenize sunmak isteriz." ifadelerine yer verildi.