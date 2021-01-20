Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika | Bahattin Demirbilek'ten adaylık açıklaması
20.01.2021 - 18:37 |

Son Dakika | Bahattin Demirbilek'ten adaylık açıklaması

Galatasaray'da başkanlığa aday olacağı iddia edilen Bahattin Demirbilek'ten adaylığa ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Son Dakika | Bahattin Demirbilek'ten adaylık açıklaması
ABONE OL
NEVZAT DİNDAR

Galatasaray'da başkanlığa aday olacağı iddia edilen ve taraftarların sosyal medya üzerinden adaylık çağrısında bulunduğu Bahattin Demirbilek'ten flaş bir açıklama geldi.

ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek için ESTA'dan yapılan açıklamada, "ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek’in mevcut ortamda, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olmak gibi bir düşüncesi ve gündemi olmadığını saygı ile bilgi ve değerlendirmenize sunmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Dünya yıldızı golcü bedelsiz olarak! Resmi transfer teklifi...

Son Dakika | Bahattin Demirbilekten adaylık açıklaması

Mustafa Cengiz'den Mesut Özil göndermesi! 'Yabancılar elin oğlu mu?'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Herkes merak ediyordu! Resmen açıkladı...
    Herkes merak ediyordu! Resmen açıkladı...
  2. Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif
    Beşiktaş'ta bir futbolcunun testi pozitif
  3. Kayserispor transferi açıkladı
    Kayserispor transferi açıkladı
  4. Eczacıbaşı, Sarıyer'i devirdi
    Eczacıbaşı, Sarıyer'i devirdi
  5. Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı
    Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray-Denizlispor (11'ler belli oldu)

Galatasaray-Denizlispor (11'ler belli oldu)

Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

Son dakika | Arsenal, Sokratis'in sözleşmesini feshetti

Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Son dakika - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar

Samsunspor'un 32 yıllık acısı! Sağlam'dan açıklama...

Samsunspor'un 32 yıllık acısı! Sağlam'dan açıklama...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet