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21.02.2021 - 18:56 |

Son dakika - Barcelona 88'de yıkıldı! Messi rekor kırdı...

La Liga'da 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Son dakika - Barcelona 88'de yıkıldı! Messi rekor kırdı...
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Barcelona, ilk yarıyı bu skorla kapattı. 

İkinci yarı skor avantajını koruyamayan Katalan takımı, 88. dakikada Cadiz'den Alex Fernandez'in penaltıdan attığı golle engel olamayarak, sahadan 1 puanla ayrıldı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona puanını 47'ye çıkartırken, ikinci sıradaki Real Madrid 52, lider Atletico Madrid de 55 puanda (1 maçı eksik) bulunuyor. 

Son dakika - Barcelona 88de yıkıldı Messi rekor kırdı...

Messi, Barcelona formasıyla en fazla lig maçına çıkan futbolcu 

Diğer yandan Katalan ekiple 506. lig maçına çıkan Lionel Messi, Barcelona formasıyla 505 maçla Xavi Hernandez'e ait olan La Liga'da en fazla karşılaşmada oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi oldu

Messi ayrıca gol krallığı yarışında Atletico Madrid'de oynayan Luis Suarez ile aynı gol sayısıyla (16) ilk sırada yer alıyor.

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