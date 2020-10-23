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23.10.2020 - 11:01 |

Son Dakika | Barcelona'da indirimi kabul etmeyen 6 futbolcu

Koronavirüs nedeniyle uğranılan zararın giderilmesi için yönetimin sunduğu teklifi kabul etmeyen 6 ismin kimler olduğu öne sürüldü.

Son Dakika | Barcelona'da indirimi kabul etmeyen 6 futbolcu
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Barcelona'da devam eden sözleşme görüşmelerinde maaş indirimini kabul etmeyen 6 ismin kimler olduğu belli oldu.

MundoDeportivo'nun haberinde maaş indirimini kabul etmeyen isimlerin Messi, Busquets, Sergi Roberto, Alba, Coutinho ve Ousmane Dembele olduğu iddia edildi. Barcelona kulübünün bu 6 isimle yeni sözleşme görüşmesi gerçekleştirdiği ancak kabul edilmediği belirtildi. Öte yandan Antoine Griezmann'ın da indirimi daha önce kabul ettiği ancak daha sonra karar değiştirdiği ifade edildi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Ferencvaros maçının ardından Stegen, Lenglet, De Jong ve Pique'nin sözleşmelerinin yerleştiği açıklanmıştı.

Barcelona kulübü, koronavirüs dönemi sebebiyle edilen zararın yaralarını sarmak için oyuncularının tamamıyla %30'a yakın maaş indirimi görüşmesi gerçekleştiriyor. Futbolculara sunulan tekliflerde indirimlerin tüm sözleşme dönemine yayılmadan 1 sezonda gerçekleşmesi, kalan yıllarda ise ücretlerin yeniden artmasını kapsadığı ifade ediliyor.

Son Dakika | Barcelonada indirimi kabul etmeyen 6 futbolcu

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