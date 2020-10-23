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23.10.2020 - 13:19 |

Son Dakika | Başakşehir'de Çaiçara ameliyat oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında sakatlanarak 30. dakikada sahayı sedyeyle terk eden Çaiçara, ameliyat oldu.

Son Dakika | Başakşehir'de Çaiçara ameliyat oldu!
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Başakşehir'in tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig ile karşılaşan Başakşehir'de oyunun 30. dakikasında sakatlanarak oyundan alınan Çaiçara bugün ameliyat edildi.

Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "Futbolcumuz Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi’nde 20 Ekim Salı günü oynanan RB Leipzig maçı sırasında meydana gelen aşil tendonu kopması nedeniyle ameliyat edildi. Başkanımız Göksel Gümüşdağ, Asbaşkanımız Mesut Altan, CEO’muz Mustafa Eröğüt ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk, Brezilyalı futbolcumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu." sözlerine yer verildi.

Son Dakika | Başakşehirde Çaiçara ameliyat oldu

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