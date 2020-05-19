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19.05.2020 - 21:47 |

Son dakika - Başakşehir'den açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif'

Başakşehir, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların 2 grup halinde devam edeceğini açıkladı.

Son dakika - Başakşehir'den açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif'
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Medipol Başakşehir'de dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

Son dakika - Başakşehirden açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif

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