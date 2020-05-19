19.05.2020 - 21:47 |
Son dakika - Başakşehir'den açıklama: Tüm koronavirüs testleri negatif'
Başakşehir, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını ve idmanların 2 grup halinde devam edeceğini açıkladı.
Medipol Başakşehir'de dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.