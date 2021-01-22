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22.01.2021 - 14:11 |

Son dakika | Başakşehirli Emre Kaplan'a resmi teklif

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir'in genç yıldızı Emre Kaplan'a TFF 1. Lig ekiplerinden teklif yağıyor

Son dakika | Başakşehirli Emre Kaplan'a resmi teklif
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Son günlerin en çok konuşan Başakşehir'in İrfan Can - Galatasaray flörtü devam ederken genç yıldız Emre Kaplan’a da transfer teklifleri sürüyor.

En son Turgutluspor’dan Başakşehir’e resmi teklif gelen oyuncuya aynı zamanda Bodrumspor, Akhisar ve Ümraniye kulüplerinden de resmi teklif geldiği öğrenildi.

Genç oyuncuya Bodrumspor ve Turgutluspor kadrosunda 19 maç garanti oynama garantisi verilirken, Ümraniyespor 10 karşılaşmada garanti oynama sözü veriyor. Aynı zamanda Boluspor’un da oyuncu ile ilgilendiği öğrenildi.

Başakşehir’in ve futbolcunun gelen teklifleri birlikte değerlendirmesi bekleniyor.

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