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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Başkan Çebi'den flaş açıklama! Dorukhan ve Sergen Yalçın...
14.07.2020 - 16:45 |

Son dakika | Başkan Çebi'den flaş açıklama! Dorukhan ve Sergen Yalçın...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Lig Radyo'ya yaptığı açıklamada Dorukhan'la ilgili olarak "1.5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız” dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündem, transfer, Bırakmam Seni Kampanyası, Sergen Yalçın ve gelecek hedefleri hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

"SERGEN HOCADAN ÇOK MUTLUYUM"

Sergen hocanın kontratı devam ediyor. Çok da mutluyum kendisinden. Sergen hoca kalmak istediği sürece, huzurlu olduğu sürece, başarılı olduğu sürece Beşiktaş'la devam edecektir. Biz Sergen hoca ile beraber el ele güzel bir Beşiktaş ortaya koymaya çalışıyoruz.

Son dakika | Başkan Çebiden flaş açıklama Dorukhan ve Sergen Yalçın...

Futbolcularımızla sezon bittiğinde görüşeceğiz. Kendilerine Beşiktaş'ın durumunu izah ettim. Hepsiyle devam etmek istediğimi fakat mevcut şartlarda bunu yapmamız gerektiğini anlattık. Dolayısıyla sezon bittiğinde açıklamalarımız çerçevesinde hepsiyle konuşacağız.

"DORUKHAN HAKKINI ALACAKTIR"

Dorukhan neden gündeme getiriliyor? “Dorukhan Toköz ile 1,5 yıllık sözleşmemiz var, neden bunlar gündeme getiriliyor anlamıyorum. Dorukhan Toköz hakkını alacaktır, gereğini yapacağız.”

BIRAKMAM SENİ KAMPANYASI HAKKINDA

Ahmet Nur Çebi, Bırakmam Seni kampanyasının TV yayını hakkında, "9-10 Ağustos gibi TV yayınımız olacak. Taraftarlarımızın daha çok katkı sağlamasını bekliyoruz. Piyango çekilişleri olacak. Bırakmam Seni tişörtleri satışa çıkacak." ifadelerini kullandı.

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