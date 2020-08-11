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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Başkan Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye sert 'limit'cevabı!
11.08.2020 - 14:15 |

Son dakika | Başkan Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye sert 'limit'cevabı!

Galatasaray Kulübü, SIXT rent a car ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada "Bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit var. Ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Biz bu kurallara uymak durumundayız. Oyun oynanırken, kuralı değiştirirseniz kuralların kıymet-i harbiyesi kalmaz" dedi. Cengiz ayrıca Lemina ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Skorer - Galatasaray Kulübü SIXT rent a car ile forma göğüs sponsorluk anlaşması imzaladı.

Son dakika | Başkan Mustafa Cengizden Fenerbahçeye sert limitcevabı

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri: "Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın bir tutar ile forma göğüs sponsorumuz oldu. Galatasaray ve Türk futbolu adına kendilerine teşekkür ediyorum. Biz ne derece SIXT'i desteklersek onlar da bizi destekler. Camia kendini göstermeli. Sıra bizde. Allah utandırmasın.'

'Transfer bitmez' 

Transfer bitmez. 4 Ağustos'ta başlayıp 4 Ekim'de bitiyor. Taraftarımız açıklayın diyor. 4 Ekim'e kadar 2 ay var. Limitlerimiz için, kurallara yasalara uygun olarak G.Saray çıkarları doğrultusunda gerek satış gerek alış anlamında yaparız. Öncelikle camianın çıkarları. Ahlaki boyutlar da önemli. Ona da bakıyoruz. 

Limit artırımı konusu

'Limit artırımına neden karşı çıktınız' sorusuna Başkan Cengiz şu cevabı verdi: "Bir kural koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Orada bir limit var. Ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Biz bu kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Yanlışsa düzeltin. Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, onu düzeltin. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım dedim. Oyun oynanırken, kuralı değiştirirseniz kuralların kıymet-i harbiyesi kalmaz. Futbolculara milyon dolarlar ödeyecek halim yok. Böyle bir dünya yok. Gelecek yıl da siz bu düşersiniz diyorlar. Doğru düşebiliriz.

'150 gün ceza yedim'

Cezamız neyse onu çekeriz. Ben 150 gün ceza yedim. Ödedim mi cezayı ödedim. Gıkım çıkmadı. Cezaya katlanmak da gerektiğinde asalettir. Bizim spor kulüpleri olarak çok dikkatli olmanız gerekir. Rakiplerimizin zor duruma düşmesini istemem. Rakip camiaların şunu anlaması gerekir; hiçbiri bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Biz ayrım yapmıyoruz ama ben kuralları çiğnemişsem bana ceza verin. Şike yapmışsam bana ceza verin. Fenerbahçe ile olan yarış daha çok getirir. Ondan sonra sınır tanımam diyorsun. Yanlış-doğru gel düzelt. Siz hem karnım doysun diyeceksiniz, hem de yemeğim eksilmesin diyeceksiniz.

'Falcao indirim yaptı'

Lemina kardeşimiz bize sağolsun hizmet verdi. Lemina teknik ekibin planları arasında yok. Seri için düşünüyoruz. Falcao indirim yaptı, G.Saray'da devam edecek.

'4 oyuncu indirime imza atmadı'

Bütün oyuncularımız gerekli indirime ve feragat kağıtlarına imza attı. 4 oyuncu atmadı. Hukuk içinde saygı duyuyorum ama üzüldüğümü saklayamayacağım

  

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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye limit göndermesi...
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