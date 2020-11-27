Bein Sports'tan kulüplere 200 milyon TL

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun girişimleri sonuç verdi ve yayıncı kuruluş Bein Sports, Süper Lig kulüplerine 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.

17 Kasım'da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşmayı böyle duyurmuştu: "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

Kulüplerin hesabına bugün itibariyle 200 milyon TL'lik ödeme yapıldı.