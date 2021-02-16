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16.02.2021 - 12:56 |

Son dakika | Benfica-Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica - Arsenal maçını FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.

Son dakika | Benfica-Arsenal maçı Cüneyt Çakır'ın
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FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Portekiz'in Benfica ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçını yönetecek.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak. Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Massimiliano Irrati VAR, Michael Fabbri ise AVAR olarak görev yapacak.

Son dakika | Benfica-Arsenal maçı Cüneyt Çakırın

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