Son dakika | Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı

Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Daha önce 2009-2015 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran Jesus, takımı 3 kez lig şampiyonluğuna taşımıştı. Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019 yılında Flamengo'nun başına geçmişti.

Ünlü teknik adamın ismi geçtiğimiz haftalar Fenerbahçe ile de anılıyordu...