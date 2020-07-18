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18.07.2020 - 11:05 | | ANKARA (AA)

Son dakika | Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Benfica, teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'un getirileceğini duyurdu.

Son dakika | Benfica, teknik direktör Jorge Jesus'la anlaştı
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Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son dakika | Benfica, teknik direktör Jorge Jesusla anlaştı

Daha önce 2009-2015 yılları arasında Benfica'yı çalıştıran Jesus, takımı 3 kez lig şampiyonluğuna taşımıştı. Sporting Lizbon, Braga ve Vitoria Guimaraes takımlarında görev yapan Portekizli çalıştırıcı, 2019 yılında Flamengo'nun başına geçmişti.

Ünlü teknik adamın ismi geçtiğimiz haftalar Fenerbahçe ile de anılıyordu...

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