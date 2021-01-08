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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Berat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
08.01.2021 - 12:10 |

Son dakika | Berat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'un geçtiğimiz günlerde Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika | Berat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Trabzonspor’un Gençlerbirliği takımından 2.5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Berat Ayberk Özdemir koronavirüs olduğu gerekçesiyle Trabzon’a gelememişti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü koronavirüs tespiti konan oyuncu 10 günlük karantinaya alınmıştı.

POZİTİF ÇIKTI
61saat'in özel haberine göre karantina sürecini evinde geçiren ve semptom göstermeyen Bordo Mavili takımın yeni transferi Berat Özdemir için yapılan ilk testin sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

2 NEGATİF SONUÇ VERMESİ GEREKİYOR
TFF’nin kuralları gereği karantinadan çıkmak için 2 testin negatif olma şartı aranıyor. Testi pozitif çıkan oyuncu için 3 gün içinde yeni bir testin daha yapılacağı negatif sonuç alması halinde Trabzon’a davet edileceği öğrenildi.

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