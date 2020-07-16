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16.07.2020 - 13:49 |

Son dakika | Berkan İsmail Kutlu resmen Alanyaspor'da

Alanyaspor, Sion'un 22 yaşındaki 10 numarası Berkan İsmail Kutlu ile 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Son dakika | Berkan İsmail Kutlu resmen Alanyaspor'da
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İşte Aytemiz Alanyaspor'un resmi siteden yaptığı açıklama;

Kulübümüz, Berkan İsmail Kutlu ile 2020-2021 transfer tescil döneminde geçerli olmak üzere 4 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Son dakika | Berkan İsmail Kutlu resmen Alanyasporda

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, lig devam ederken transfer çalışmalarımızın da sürdüğünü söyledi. Genç orta saha oyuncusu Berkan İsmail Kutlu'nun son olarak Sion'da forma giydiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Berkan, aşama kaydederek çıtasını daha da yükseltebileceğine inandığımız bir futbolcudur. Hem Alanyaspor’umuz için, hem de kendi kariyeri için başarılı inşallah olacaktır" dedi.

Berkan İsmail Kutlu ise, "Başta başkanımız olmak üzere transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

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