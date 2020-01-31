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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı!
31.01.2020 - 18:42 | | AA

Son dakika | Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı!

Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı. Siyah beyazlılar, Kevin-Prince Boateng'e listede yer açtı.

Son dakika | Beşiktaş, Ajdin Hasic'i Ümraniyespor'a kiraladı!

Beşiktaş Kulübü, 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurduğu 18 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu Ajdin Hasic'in TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2019-2020 sezonu sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmıştır." denildi.

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