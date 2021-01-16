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16.01.2021 - 00:16 |

Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı!

Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.

Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı!
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Kara Kartal, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı. Aralık 2019'da Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Bilal'in ismi Fenerbahçe ve Ligue 1 ekibi Lille ile de anılıyordu

Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı

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