16.01.2021 - 00:16 |
Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı!
Beşiktaş, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı.
Kara Kartal, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor.
beIN Sports'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı. Aralık 2019'da Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Bilal'in ismi Fenerbahçe ve Ligue 1 ekibi Lille ile de anılıyordu
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