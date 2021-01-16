Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan ile anlaşmaya vardı!

Kara Kartal, Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan'ı kadrosuna katıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için Eskişehirspor'la anlaşmaya vardı. Aralık 2019'da Eskişehirspor'la profesyonel sözleşme imzalayan Bilal'in ismi Fenerbahçe ve Ligue 1 ekibi Lille ile de anılıyordu

Bernard Mensah, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor