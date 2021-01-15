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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika - Samsunspor Yasin Öztekin transferini resmen açıkladı!
15.01.2021 - 19:35 | | AA

Son dakika - Samsunspor Yasin Öztekin transferini resmen açıkladı!

Samsunspor, Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin'le 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Son dakika - Samsunspor Yasin Öztekin transferini resmen açıkladı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Demir Grup Sivaspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samsun temsilcisi, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Yasin Öztekin ile anlaştı. 

Karadeniz ekibinin, orta saha oyuncusu 33 yaşındaki Yasin Öztekin ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Son dakika - Samsunspor Yasin Öztekin transferini resmen açıkladı

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