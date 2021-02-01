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01.02.2021 - 22:04 |

Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan transferini açıkladı!

Beşiktaş, Bilal Ceylan transferini açıkladı.

Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan transferini açıkladı!
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Beşiktaş Kulübü, Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Bilal Ceylanın Kulübümüze transferi için futbolcu ve kulübü Eskişehirspor ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemle hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bilal Ceylana Beşiktaş Ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika - Beşiktaş, Bilal Ceylan transferini açıkladı

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