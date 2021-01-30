Son dakika - Beşiktaş Güven Yalçın'ı kiralıyor! Lecce'den resmi teklif

Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.

Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

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