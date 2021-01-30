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30.01.2021 - 23:29 | | Ali DANAŞ/İSTANBUL, (DHA)

Son dakika - Beşiktaş Güven Yalçın'ı kiralıyor! Lecce'den resmi teklif

Beşiktaş, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi.

Son dakika - Beşiktaş Güven Yalçın'ı kiralıyor! Lecce'den resmi teklif
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Ara transfer döneminde Everton'dan eski oyuncusu Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Siyah beyazlılar, genç santrfor Güven Yalçın'ı daha fazla süre alması için kiralamaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncuya İtalya Serie B ekiplerinden Lecce'nin resmi teklifinin olduğu öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde, Güven sezonun geri kalan kısmını İtalya'da geçirecek.

Güven Yalçın'a Portekiz liginden de tekliflerin olduğu belirtildi.

Son dakika - Beşiktaş Güven Yalçını kiralıyor Lecceden resmi teklif

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