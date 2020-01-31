Son dakika | Beşiktaş Kevin-Prince Boateng'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta son dakika transferi yaşandı. Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

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