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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Beşiktaş Kevin-Prince Boateng'i resmen açıkladı!
31.01.2020 - 20:40 |

Son dakika | Beşiktaş Kevin-Prince Boateng'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng resmen duyurdu. İstanbul'a gelen yıldız oyuncu sağlık kontrollerinden geçti. Boateng, sezon sonuna kadar kiralandı.

Son dakika | Beşiktaş Kevin-Prince Boateng'i resmen açıkladı!

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta son dakika transferi yaşandı. Saat 17:59'da TFF'ye belgeler verildi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'da forma giyen Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

AÇIKLAMA GELDİ
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng'in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina Kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng'e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Son dakika | Beşiktaş Kevin-Prince Boatengi resmen açıkladı

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