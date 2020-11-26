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26.11.2020 - 15:52 |

Son dakika | Beşiktaş'a derbi öncesi 2 müjde birden

Süper Lig’in 10’uncu haftasında deplasmanda derbi maçta Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlılarda karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı.

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Süper Ligin 10uncu haftasında deplasmanda derbi maçta Fenerbahçenin konuğu olacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ve küçük oyunlarla devam eden idman, tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup ise dün yapılan antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Vida ve NSakala ise antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

Son dakika | Beşiktaşa derbi öncesi 2 müjde birden

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